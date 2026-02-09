Albatros Lévis

Organisé par

Albatros Lévis

À propos de cet événement

Marche au crépuscule au profit d'Albatros Lévis 2026

Saint-Rédempteur

Lévis, QC G6K 1E8, Canada

Billet enfant (0-6 ans)
Gratuit

Billet enfant pour les 0 à 6 ans

Billet enfant (7 à 12 ans)
10 $

Billet enfant de 7 à 12 ans

Billet individuel
25 $

Participation individuelle (Adulte ou enfant de 13 ans et plus)

Commanditaires BRONZE (Tentes)
250 $

Tente ou kiosque pour partenaire COMMANDITAIRE. Voir notre plan de visibilité des commanditaires pour plus de détails

Commanditaires ARGENT
500 $

Voir notre plan de visibilité des commanditaires pour plus de détails

Commanditaires OR
1 000 $

Voir notre plan de visibilité des commanditaires pour plus de détails

Commanditaire PRÉSENTATEUR
1 500 $

Voir notre plan de visibilité des commanditaires pour plus de détails. Maximum un commanditaire présentateur.

Ajouter un don pour Albatros Lévis

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!