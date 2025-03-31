Marché aux puces de la Ribambelle 2025

Chaque table louée vous permettra de vendre vos items.
Vous aurez accès à une table rectangulaire de 6 pieds ainsi qu'à 2 chaises. Un espace supplémentaire et maximal de 1 pied devant et derrière la table pourra être utilisé. Si vous prévoyez avoir besoin de plus d'espace, merci de réserver 2 tables.
Nous vous attendons à partir de 8h30 pour vous installer avant le début de l'événement prévu à 9h00.
Chaque table louée vous permettra de vendre vos items.
Vous aurez accès à une table rectangulaire de 6 pieds ainsi qu'à 2 chaises. Un espace supplémentaire et maximal de 1 pied devant et derrière la table pourra être utilisé. Si vous prévoyez avoir besoin de plus d'espace, merci de réserver 2 tables.
Nous vous attendons à partir de 8h30 pour vous installer avant le début de l'événement prévu à 9h00.
Ajouter un don pour OPP de la Ribambelle
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!