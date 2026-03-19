OPP de la Ribambelle

Organisé par

OPP de la Ribambelle

À propos de cet événement

Ventes fermées

Marché aux puces de la Ribambelle 2026 - Table des parents et membres du personnel

500 Rue Anick

Québec, QC G1C 4X5, Canada

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Location de table
20 $
Chaque table louée vous permettra de vendre vos items. Vous aurez accès à une table rectangulaire de 6 pieds ainsi qu'à 2 chaises. Un espace supplémentaire et maximal de 1 pied devant et derrière la table pourra être utilisé. Si vous prévoyez avoir besoin de plus d'espace, merci de réserver 2 tables. Nous vous attendons à partir de 8h30 pour vous installer avant le début de l'événement prévu à 9h00.

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