Mine urbaine
Marché de la fête des mères
3206 Desserte S Autoroute 440
Laval, QC H7T 2H6, Canada
inscription au vendredi SEULEMENT
CA$90
Je serai exposant.e le vendredi 9 mai de 15h à 21h uniquement.
inscription au samedi SEULEMENT
CA$90
Je serai exposant.e le samedi 10 mai de 10h à 17h uniquement.
inscription aux deux jours
CA$120
Je serai exposant.e le vendredi de 15h à 21h et le samedi de 10h à 17h.
