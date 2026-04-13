Chez Praxède, espace collectif multifonctionnel de Brompton

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Chez Praxède, espace collectif multifonctionnel de Brompton

À propos de cette boutique

Marché de noël 2026

ÉTAPE 1 / SÉLECTIONNEZ VOTRE ESPACE : Prémium item
ÉTAPE 1 / SÉLECTIONNEZ VOTRE ESPACE : Prémium
95 $

L'ESPACE EXPOSANT COMPREND :

  • Un espace de 5 pieds de profondeur par 7 pieds de largeur
  • UNE table en plastique de 6 pieds par 2 pieds
  • DEUX chaises

Si vous prenez deux espaces :

  • Un espace de 5 pieds de profondeur par 14 pieds de largeur
  • DEUX tables en plastique de 6 pieds par 2 pieds
  • DEUX chaises

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NOMBRE D'EXPOSANTS LIMITÉ PAR CATÉGORIE

ÉTAPE 1 / SÉLECTIONNEZ VOTRE ESPACE : Liberté item
ÉTAPE 1 / SÉLECTIONNEZ VOTRE ESPACE : Liberté
85 $

L'ESPACE EXPOSANT COMPREND :

Un espace de 5 pieds de profondeur par 7 pieds de largeur

Sans table sans chaise

Si vous prenez deux espaces :

Un espace de 5 pieds de profondeur par 14 pieds de largeur


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NOMBRE D'EXPOSANTS LIMITÉ PAR CATÉGORIE

ÉTAPE 1 / SÉLECTIONNEZ VOTRE ESPACE : Demi-lune Prémium item
ÉTAPE 1 / SÉLECTIONNEZ VOTRE ESPACE : Demi-lune Prémium
47,50 $

L'ESPACE EXPOSANT COMPREND :

Un espace de 5 pieds de profondeur par 7 pieds de largeur

    • Que vous partager avec un.e colocataire
    • L'espace est meublé (1 table et 2 chaises)

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NOMBRE D'EXPOSANTS LIMITÉ PAR CATÉGORIE

ÉTAPE 1 / SÉLECTIONNEZ VOTRE ESPACE : Demi-lune Libre item
ÉTAPE 1 / SÉLECTIONNEZ VOTRE ESPACE : Demi-lune Libre
42,50 $

L'ESPACE EXPOSANT COMPREND :

Un espace de 5 pieds de profondeur par 7 pieds de largeur

    • Que vous partager avec un.e colocataire
    • L'espace n'est pas meublé (vous apportez vos meubles)


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NOMBRE D'EXPOSANTS LIMITÉ PAR CATÉGORIE

ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Chandelles artisanales item
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Chandelles artisanales
Gratuit

VOTRE ESPACE COMPREND :

  • Un espace de 5 pieds de profondeur par 7 pieds de largeur.
  • 95 % des produits de votre catégorie
  • 5% de produits dérivés ou connexes avec l'approbation du comité du Marché de noël.
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Laine bouillie item
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Laine bouillie
Gratuit

VOTRE ESPACE COMPREND :

  • Un espace de 5 pieds de profondeur par 7 pieds de largeur.
  • 95 % des produits de votre catégorie
  • 5% de produits dérivés ou connexes avec l'approbation du comité du Marché de noël.
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Ornements de Noël item
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Ornements de Noël
Gratuit

VOTRE ESPACE COMPREND :

  • Un espace de 5 pieds de profondeur par 7 pieds de largeur.
  • 95 % des produits de votre catégorie
  • 5% de produits dérivés ou connexes avec l'approbation du comité du Marché de noël.
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Courtepointe et ses dérivés item
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Courtepointe et ses dérivés
Gratuit

VOTRE ESPACE COMPREND :

  • Un espace de 5 pieds de profondeur par 7 pieds de largeur.
  • 95 % des produits de votre catégorie
  • 5% de produits dérivés ou connexes avec l'approbation du comité du Marché de noël.
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Confection de vêtements item
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Confection de vêtements
Gratuit

VOTRE ESPACE COMPREND :

  • Un espace de 5 pieds de profondeur par 7 pieds de largeur.
  • 95 % des produits de votre catégorie
  • 5% de produits dérivés ou connexes avec l'approbation du comité du Marché de noël.
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Confection de sacs item
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Confection de sacs
Gratuit

VOTRE ESPACE COMPREND :

  • Un espace de 5 pieds de profondeur par 7 pieds de largeur.
  • 95 % des produits de votre catégorie
  • 5% de produits dérivés ou connexes avec l'approbation du comité du Marché de noël.
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Production de miel item
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Production de miel
Gratuit

VOTRE ESPACE COMPREND :

  • Un espace de 5 pieds de profondeur par 7 pieds de largeur.
  • 95 % des produits de votre catégorie
  • 5% de produits dérivés ou connexes avec l'approbation du comité du Marché de noël.
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Gourdes et gobelets item
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Gourdes et gobelets
Gratuit

VOTRE ESPACE COMPREND :

  • Un espace de 5 pieds de profondeur par 7 pieds de largeur.
  • 95 % des produits de votre catégorie
  • 5% de produits dérivés ou connexes avec l'approbation du comité du Marché de noël.
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Art pictural item
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Art pictural
Gratuit

VOTRE ESPACE COMPREND :

  • Un espace de 5 pieds de profondeur par 7 pieds de largeur.
  • 95 % des produits de votre catégorie
  • 5% de produits dérivés ou connexes avec l'approbation du comité du Marché de noël.
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Poterie item
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Poterie
Gratuit

VOTRE ESPACE COMPREND :

  • Un espace de 5 pieds de profondeur par 7 pieds de largeur.
  • 95 % des produits de votre catégorie
  • 5% de produits dérivés ou connexes avec l'approbation du comité du Marché de noël.
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Bijoux artisanaux item
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Bijoux artisanaux
Gratuit

VOTRE ESPACE COMPREND :

  • Un espace de 5 pieds de profondeur par 7 pieds de largeur.
  • 95 % des produits de votre catégorie
  • 5% de produits dérivés ou connexes avec l'approbation du comité du Marché de noël.
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Pâtisseries item
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Pâtisseries
Gratuit

VOTRE ESPACE COMPREND :

  • Un espace de 5 pieds de profondeur par 7 pieds de largeur.
  • 95 % des produits de votre catégorie
  • 5% de produits dérivés ou connexes avec l'approbation du comité du Marché de noël.
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Confections en bois item
ÉTAPE DEUX / VOTRE CATÉGORIE : Confections en bois
Gratuit

VOTRE ESPACE COMPREND :

  • Un espace de 5 pieds de profondeur par 7 pieds de largeur.
  • 95 % des produits de votre catégorie
  • 5% de produits dérivés ou connexes avec l'approbation du comité du Marché de noël.
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