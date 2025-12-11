CIRCA Art Actuel

Marché de Noël

Papier grand format
5 $

Papier artisanal de grand format

Papier petit format
3 $

Papier artisanal de petit format

Papier imprimé
12 $

Papier artisanal avec imprimé

Carnet de petit format
10 $

Carnet de papier artisanal de petit format

Carnet de grand format
15 $

Carnet de papier artisanal de grand format

Bière
6 $
Eau pétillante
2 $
Romeo"s Gin
4 $
Vin
4,50 $
Livre 2$
2 $

Livre d'artiste à 2$

Art et culture (en gros)
20 $

Art et culture (en gros)


Louis Bouvier, Sylvain Martet


Auto édition (2025)

Espèce en voie d'apparition
20 $

Espèce en voie d'apparition


Lise-Hélène Larin


BANQ (2023)

Forêt/Foray
40 $

Forêt/Foray


Lise-Hélène Larin


BANQ (2020)

La Grande négation : dessins, artefacts et spéculations tiré
15 $

La Grande négation : dessins, artefacts et spéculations tirés de l'écliptique


Frank Mulvey

BANQ (2025)

[Confinement]
50 $

[Confinement]


Violette Dionne


BANQ (2023)

L'art de mouvement: un langage pulsionnel
45 $

L'art de mouvement: un langage pulsionnel


Joelle Morosoli


Centre SAGAMIE (2025)


Couturier Lafargue
60 $

Couturier Lafargue 


Paul Ardenne


Centre SAGAMIE (2025)

Rencontre locale d'art performance
20 $

Rencontre locale d'art performance 


Geneviève Fortin 


Les éditions Intervention (2021)

Derrière l'horizon
10 $

Derrière l'horizon 


Virginie Laganière

Le Prisme
10 $

Le Prisme 


Virginie Laganière

L'art imprimé - entre mixité et hybridité
25 $

L'art imprimé - entre mixité et hybridité 


Émilie Granjon et Lysette Yoselevitz


ARPRIM et CIRCA (2021)

André Fournelle
60 $

André Fournelle 


Monique Duplantie et Nycole Paquin


Del Busso (2015)

Gilbert Poissant
60 $

Gilbert Poissant


Pascale Beaudet, Amy Gogary, Mona Hakim


Plein Sud (2016)

La nourriture en art performatif
40 $

La nourriture en art performatif


Mélanie Boucher


Le Sabord (2014)

La Constellation du Bouvier
20 $

La Constellation du Bouvier 


Daniel Canty


CIRCA art actuel (2023)

Engendrer l'impalpable: Montserrat Duran Muntadas
25 $

Engendrer l'impalpable: Montserrat Duran Muntadas


Pascal Beaudet 


BANQ (2021)

Denis Rousseau - Electron libre
60 $

Denis Rousseau - Electron libre


Collectif


CEAC (2024)

Miroirs, métamorphose et temps inversé - Véronique La Perriè
40 $

Miroirs, métamorphose et temps inversé - Véronique La Perrière M. 


Fabienne Claire Caland et Émilie Granjon


Centre SAGAMIE (2019)

RIENS
20 $

RIENS 


Karen Trask


Press Home Editions (2012)

Éric Ladouceur - Avoir / Savoir / Pouvoir
5 $

Éric Ladouceur - Avoir / Savoir / Pouvoir 


Geneviève Goyer-Ouimette


Galerie Graff, Musée d'art contemporain des Laurentides (2013)

Les habitants de la nuit
30 $

Les habitants de la nuit 


Isabelle Demers 


2017

