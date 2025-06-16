Marché de Noël

35 Rue du Curé-LaRocque

Sherbrooke, QC J1C 0T2, Canada

Prix Espace Simple (+ table et chaise) item
CA$90

Vous aurez un espace de 8' par 8' déjà préparer pour 90$. Prenez en note que les frais d'inscription est déduit du montant total.

Espace Simple (sans table et chaises) item
CA$80

Vous aurez un espace de 8' par 8' à monter vous même. Apportez votre table, chaise et nappe. tout cela pour 80$. Prenez en note que les frais d'inscription est déduit du montant total.

Espace Double (+table et chaises) item
CA$160

Vous aurez un espace de 16' par 8' déjà monter pour 180$. Prenez en note que les frais d'inscription est déduit du montant total.

Espace Double (Sans table et chaise) item
CA$140

Vous aurez un espace de 8' par 8' à monter vous même pour 160$. Apportez votre table, chaise et nappe Prenez en note que les frais d'inscription est déduit du montant total.

$

