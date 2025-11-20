Marché de Noël

Dès la première effluve, Le Bordeaux dévoile un bouquet aromatique riche et raffiné, mêlant des délicates notes de fruits noirs mûrs, une légère touche de cassis, un subtil parfum boisé et d'élégantes notes tertiaires rappelant son incomparable terroir. En bouche, sa texture veloutée se marie à une pointe d’acidité élégante et à une finale longue, délicatement chocolatée, évoquant les grands vins que l’on déguste lentement, avec émotion.





Chaque gorgée est une invitation au voyage : un réveil sensoriel où l’intensité du café rencontre la complexité aromatique d’un grand Bordeaux. Une tasse qui ne se boit pas… elle se savoure, comme un souvenir précieux de vos meilleures dégustations.





Intensité : Corsé

Acidité: Moyenne

Arômes: Chocolat noir, Terreux, sucré et légèrement amer

Torréfaction: Moyenne

Origine : Guatemala, Colombie, Brésil