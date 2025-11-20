Marché de Noël

20 $

Ajouter les frais de livraison si vous ne récupérez pas vos items directement à la Fondation.

25 $

Dès la première effluve, Le Bordeaux dévoile un bouquet aromatique riche et raffiné, mêlant des délicates notes de fruits noirs mûrs, une légère touche de cassis, un subtil parfum boisé et d'élégantes notes tertiaires rappelant son incomparable terroir. En bouche, sa texture veloutée se marie à une pointe d’acidité élégante et à une finale longue, délicatement chocolatée, évoquant les grands vins que l’on déguste lentement, avec émotion.


Chaque gorgée est une invitation au voyage : un réveil sensoriel où l’intensité du café rencontre la complexité aromatique d’un grand Bordeaux. Une tasse qui ne se boit pas… elle se savoure, comme un souvenir précieux de vos meilleures dégustations.


Intensité : Corsé

Acidité: Moyenne

Arômes: Chocolat noir, Terreux, sucré et légèrement amer

Torréfaction: Moyenne

Origine : Guatemala, Colombie, Brésil

25 $

Dès la première effluve, Le Bordeaux dévoile un bouquet aromatique riche et raffiné, mêlant des délicates notes de fruits noirs mûrs, une légère touche de cassis, un subtil parfum boisé et d'élégantes notes tertiaires rappelant son incomparable terroir. En bouche, sa texture veloutée se marie à une pointe d’acidité élégante et à une finale longue, délicatement chocolatée, évoquant les grands vins que l’on déguste lentement, avec émotion.


Chaque gorgée est une invitation au voyage : un réveil sensoriel où l’intensité du café rencontre la complexité aromatique d’un grand Bordeaux. Une tasse qui ne se boit pas… elle se savoure, comme un souvenir précieux de vos meilleures dégustations.


Intensité : Corsé

Acidité: Moyenne

Arômes: Chocolat noir, Terreux, sucré et légèrement amer

Torréfaction: Moyenne

Origine : Guatemala, Colombie, Brésil

45,99 $

Produits vegans et sans OGM

Saumon Citron & Érable


Huile d’olive vierge extra - Citron Italien

Vinaigre balsamiques foncés - Érable

34,49 $

Produits vegans et sans OGM

Spécial Vinaigrette


Huiles d’olive vierge extra

- Pesto

- Citron Italien

Vinaigres balsamiques

- Pêche

- Framboise

40,24 $

Nina Rouge

24,14 $

Crème à mains biologique de la marque Soi-Bio. Les huiles essentielles qu'elle contient vous procurerons plusieurs bienfaits. Elle ne laissera aucun film gras sur vos mains.

12,65 $

Crème à mains biologique de la marque Soi-Bio. Les huiles essentielles qu'elle contient vous procurerons plusieurs bienfaits. Elle ne laissera aucun film gras sur vos mains.

24,14 $

Crème à mains biologique de la marque Soi-Bio. Les huiles essentielles qu'elle contient vous procurerons plusieurs bienfaits. Elle ne laissera aucun film gras sur vos mains.

12,65 $

Crème à mains biologique de la marque Soi-Bio. Les huiles essentielles qu'elle contient vous procurerons plusieurs bienfaits. Elle ne laissera aucun film gras sur vos mains.

56,34 $

Gel Fusion gel Collagène-Élastine format mini de luxe SC Derme

10$ sera remis à la Fondation pour chaque produit vendu. Promotion disponible à la Fondation et chez Soi Candiac


Découvrez la mousse nettoyante SC derme légère et onctueuse, le complément parfait à votre routine de soin. Ce nettoyant doux et crémeux est spécialement formulé pour préserver l’équilibre naturel de la peau tout en éliminant efficacement les impuretés et le maquillage.

Enrichie d'ingrédients naturels apaisants, la mousse nettoyante laisse la peau rafraîchie pour un nettoyage apaisant et nourrissant.

60,81 $

Thé Matcha Premium, cultivé dans la région réputée de Yame, Fukuoka, au Japon. Yame est célèbre pour ses thés exceptionnels, offrant à notre thé une qualité incomparable.

38,34 $

Thé Matcha Premium, cultivé dans la région réputée de Yame, Fukuoka, au Japon. Yame est célèbre pour ses thés exceptionnels, offrant à notre thé une qualité incomparable.

20 $

Un sac fourre-tout spacieux en coton. Respectueux de l'environnement et réutilisables, ces sacs sont parfaits pour les courses légères ou pour transporter quelques essentiels. Les sacs fourre-tout en toile de coton sont un excellent cadeau pratique pour vos proches.

20 $

Tasse à café en céramique

20 $
2,50 $
41,25 $

Écrit par Sophie Reis, Un cancer en cadeau est LE guide le plus complet pour apprendre, comprendre et s'outiller pour agir.

26,25 $

Écrit par Geneviève Patry et Karyne Plouffe, ce livre comprend 25 histoires inspirantes de survivant(e)s du cancer du sein incluant un hommage à leurs anges accompagnateurs. 

26,25 $

Nouveaux récits écrits par Geneviève Patry et Karyne Plouffe

25 $

Découvrez une combinaison imbattable de confort et de performance avec des chaussettes durables, respirantes et offrant un bon maintien, conçues pour un usage sportif et quotidien.

30 $

Concert de Noël de la Chorale HOMA le 14 décembre 2025 à 14h30

100 $

Offrez un soin ou un produit adapté à une personne chère. Les certificats cadeaux sont applicables sur les soins et les produits post-chirurgie.

150 $

Offrez un soin ou un produit adapté à une personne chère. Les certificats cadeaux sont applicables sur les soins et les produits post-chirurgie.

200 $

Offrez un soin ou un produit adapté à une personne chère. Les certificats cadeaux sont applicables sur les soins et les produits post-chirurgie.

