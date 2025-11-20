Marché de Noël

Ajouter les frais de livraison si vous ne récupérez pas vos items directement à la Fondation.
Dès la première effluve, Le Bordeaux dévoile un bouquet aromatique riche et raffiné, mêlant des délicates notes de fruits noirs mûrs, une légère touche de cassis, un subtil parfum boisé et d'élégantes notes tertiaires rappelant son incomparable terroir. En bouche, sa texture veloutée se marie à une pointe d’acidité élégante et à une finale longue, délicatement chocolatée, évoquant les grands vins que l’on déguste lentement, avec émotion.
Chaque gorgée est une invitation au voyage : un réveil sensoriel où l’intensité du café rencontre la complexité aromatique d’un grand Bordeaux. Une tasse qui ne se boit pas… elle se savoure, comme un souvenir précieux de vos meilleures dégustations.
Intensité : Corsé
Acidité: Moyenne
Arômes: Chocolat noir, Terreux, sucré et légèrement amer
Torréfaction: Moyenne
Origine : Guatemala, Colombie, Brésil
Intensité : Corsé
Acidité: Moyenne
Arômes: Chocolat noir, Terreux, sucré et légèrement amer
Torréfaction: Moyenne
Origine : Guatemala, Colombie, Brésil
Produits vegans et sans OGM
Saumon Citron & Érable
Huile d’olive vierge extra - Citron Italien
Vinaigre balsamiques foncés - Érable
Produits vegans et sans OGM
Spécial Vinaigrette
Huiles d’olive vierge extra
- Pesto
- Citron Italien
Vinaigres balsamiques
- Pêche
- Framboise
Nina Rouge
Crème à mains biologique de la marque Soi-Bio. Les huiles essentielles qu'elle contient vous procurerons plusieurs bienfaits. Elle ne laissera aucun film gras sur vos mains.
Gel Fusion gel Collagène-Élastine format mini de luxe SC Derme
10$ sera remis à la Fondation pour chaque produit vendu. Promotion disponible à la Fondation et chez Soi Candiac
Découvrez la mousse nettoyante SC derme légère et onctueuse, le complément parfait à votre routine de soin. Ce nettoyant doux et crémeux est spécialement formulé pour préserver l’équilibre naturel de la peau tout en éliminant efficacement les impuretés et le maquillage.
Enrichie d'ingrédients naturels apaisants, la mousse nettoyante laisse la peau rafraîchie pour un nettoyage apaisant et nourrissant.
Thé Matcha Premium, cultivé dans la région réputée de Yame, Fukuoka, au Japon. Yame est célèbre pour ses thés exceptionnels, offrant à notre thé une qualité incomparable.
Un sac fourre-tout spacieux en coton. Respectueux de l'environnement et réutilisables, ces sacs sont parfaits pour les courses légères ou pour transporter quelques essentiels. Les sacs fourre-tout en toile de coton sont un excellent cadeau pratique pour vos proches.
Tasse à café en céramique
Écrit par Sophie Reis, Un cancer en cadeau est LE guide le plus complet pour apprendre, comprendre et s'outiller pour agir.
Écrit par Geneviève Patry et Karyne Plouffe, ce livre comprend 25 histoires inspirantes de survivant(e)s du cancer du sein incluant un hommage à leurs anges accompagnateurs.
Nouveaux récits écrits par Geneviève Patry et Karyne Plouffe
Découvrez une combinaison imbattable de confort et de performance avec des chaussettes durables, respirantes et offrant un bon maintien, conçues pour un usage sportif et quotidien.
Concert de Noël de la Chorale HOMA le 14 décembre 2025 à 14h30
Offrez un soin ou un produit adapté à une personne chère. Les certificats cadeaux sont applicables sur les soins et les produits post-chirurgie.
