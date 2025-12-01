Marché de Noël

Club Ami, la Santé Mentale par l'Entraide et l'Intégration socio-professionnelle inc.

T-shirt (patch)
60 $

T-shirt éthique et durable. Patch de linogravure brodée. Disponible dans trois tailles (S, M, L) et trois couleurs (sable, crème, noir).

T-Shirt (teinture naturelle)
40 $

T-shirt éthique et durable. Teinture maison faite des herbes de notre jardin.

T-Shirt (Tie-Dye)
30 $

T-shirt éthique et durable. Teinture maison en tie-dye.

T-Shirt (blanc)
25 $

T-shirt éthique et durable. Avec logo rouge de Club Ami.

Chandail à manches longues
75 $

Chandail à manches longues. Patch en linogravure. Bleu marin (S, M, L).

Chandail coton-ouaté
75 $

Chandail coton-ouaté. One of a kind. Blanc.

Savon
7 $

Une barre de savon fait maison (menthe).

Zine
5 $

Dernier numéro des Cahiers de Club Ami (risographié).

3X crayons de cire petit
6 $

Crayon de cire fait maison par Lisa.

1X crayon de cire petit
2 $

Crayon de cire fait maison par Lisa.

Carte de souhaits
5 $

Carte de souhaits. Linogravure.

Petit sac tricoté
10 $

Sac tricoté a la main par nos membres.

Gros crayon de cire
3 $

crayon de cire gros

