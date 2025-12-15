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Annuel de design

Marché - Annuel de design 2026

Carte de souhait - Coeurs item
Carte de souhait - Coeurs
5 $

Carte de souhait
Imprimé en riso


Annuel de design 2026

Illustration : Myranda Yung

Imprimé à Montréal

Carte de souhait - Reines item
Carte de souhait - Reines
5 $

Carte de souhait
Imprimé en riso


Annuel de design 2026

Illustration : Éliane Vaillancourt

Imprimé à Montréal

0
Carte de souhait - Flocon item
Carte de souhait - Flocon
5 $

Carte de souhait
Imprimé en riso


Annuel de design 2026

Illustration : École de design

Imprimé à Montréal

0
Carte de souhait - Ornement item
Carte de souhait - Ornement
5 $

Carte de souhait
Imprimé en riso


Annuel de design 2026

Illustration : Carolane Francoeur

Imprimé à Montréal

0
Carte de souhait - Maison item
Carte de souhait - Maison
5 $

Carte de souhait
Imprimé en riso


Annuel de design 2026

Illustration : Chloé Roulant

Imprimé à Montréal

0
Collant #1 Étoile item
Collant #1 Étoile
3 $

Annuel de design 2026

Illustration : Nina Siemeni Tchokote

Imprimé à Montréal

0
Collant #2 Croissant item
Collant #2 Croissant
2 $

Annuel de design 2026

Illustration : Nina Siemeni Tchokote

Imprimé à Montréal

0
Collant #3 Lapin item
Collant #3 Lapin
4 $

Annuel de design 2026

Illustration : Éliane Vaillacourt

Imprimé à Montréal

0
Collant #4 Pomme item
Collant #4 Pomme
2 $

Annuel de design 2026

Illustration : Adèle Fortin

Imprimé à Montréal

0
Collant #5 Chenille item
Collant #5 Chenille
3 $

Annuel de design 2026

Illustration : Adèle Fortin

Imprimé à Montréal

0
Collant #6 Dodo item
Collant #6 Dodo
3 $

Annuel de design 2026

Illustration : Ève Bourgeois

Imprimé à Montréal

0
Collant #7 SW4G item
Collant #7 SW4G
4 $

Annuel de design 2026

Illustration : Johanna Gammara

Imprimé à Montréal

0
Collant #8 Cochon item
Collant #8 Cochon
4 $

Annuel de design 2026

Illustration : Lucas Manchester

Imprimé à Montréal

0
Collant #9 Chien item
Collant #9 Chien
2 $

Annuel de design 2026

Illustration : Lucas Manchester

Imprimé à Montréal

0
Collant #10 Timbre item
Collant #10 Timbre
2 $

Annuel de design 2026

Illustration : Myranda Yung

Imprimé à Montréal

0
Affiche Illusion optique item
Affiche Illusion optique
12 $

Dimensions : 7 x10 po

Imprimé en riso


Annuel de design 2026

Illustration : Tifanny Chan Chun Yiu

Imprimé à Montréal

0
Mini-affiche Olives item
Mini-affiche Olives
5 $

Dimensions : 3 x4 po

Imprimé en linogravure


Annuel de design 2026

Illustration : Éliane Vaillancourt

Imprimé à Montréal

0
Sac fourre-tout Étoile item
Sac fourre-tout Étoile item
Sac fourre-tout Étoile item
Sac fourre-tout Étoile
18 $

Dimensions : 14 x14 po

Sac fait par Petites Mains

Fabriqué et sérigraphié à Montréal


Options de couleurs: rouge, bleu, vert


Annuel de design 2026

Illustration : Madina Aubé

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Petit sac en canevas item
Petit sac en canevas item
Petit sac en canevas item
Petit sac en canevas
4 $

Annuel de design 2026

Illustration : École de design

Sérigraphié à Montréal

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Papier de Noël item
Papier de Noël item
Papier de Noël item
Papier de Noël
5 $

Annuel de design 2026

Illustration : École de design

Sérigraphié à Montréal

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