Patro Le Pivot

Organisé par

Patro Le Pivot

À propos de cet événement

Marché de Noël des artisans 2026

4551 Bd Sainte-Anne

Québec, QC G1C 2G2, Canada

Une table de marché de Noël - 1 jour le SAMEDI
45 $

Prix pour la réservation d'une (1) table pour le samedi seulement

Une table de marché de Noël - 1 jour le DIMANCHE
45 $

Prix pour la réservation d'une (1) table pour le dimanche seulement

Une table de marché de Noël - les deux jours SAMEDI/DIMANCHE
80 $

Prix pour la réservation d'une (1) table pour le samedi et le dimanche

Deux tables de marché de Noël - 1 jour le SAMEDI
85 $

Prix pour la réservation de deux (2) tables pour le samedi seulement

Deux tables de marché de Noël - 1 jour le DIMANCHE
85 $

Prix pour la réservation de deux (2) tables pour le dimanche seulement

Deux tables de marché de Noël - deux jours SAMEDI/DIMANCHE
150 $

Prix pour la réservation de deux (2) tables pour le samedi et le dimanche

Ajouter un don pour Patro Le Pivot

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!