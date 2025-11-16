Création C.V.L.

Offert par

Création C.V.L.

À propos de cette boutique

Marché de Noël des Barbapapas

Biscuits de Noël item
Biscuits de Noël
3 $

Biscuit de Noël enrobé de chocolat blanc. Quantité par paquet 4 biscuits au coût de 3$

Ornement père Noël item
Ornement père Noël
3 $

Ornement Père Noël en bois fait par les élèves. 1 ornement pour 3$ / quantité limité (25)

Chocolat Chaud en pot item
Chocolat Chaud en pot
50 $

Chocolat chaud en pot pour une personne dans un beau contenant de verre. 1 pot

Bougeoir en rondin de bois
15 $

Beau bougeoir en rondin de bois avec décorations de noël.

Sous plat de cuisine
10 $

Sous plat de cuisine en rondin de bois ou décor de Noël

Ajouter un don pour Création C.V.L.

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!