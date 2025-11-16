Marché de Noël des Barbapapas

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Biscuit de Noël enrobé de chocolat blanc. Quantité par paquet 4 biscuits au coût de 3$
Ornement Père Noël en bois fait par les élèves. 1 ornement pour 3$ / quantité limité (25)
Chocolat chaud en pot pour une personne dans un beau contenant de verre. 1 pot
Beau bougeoir en rondin de bois avec décorations de noël.
Sous plat de cuisine en rondin de bois ou décor de Noël
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