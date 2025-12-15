Choeur Solis

Choeur Solis

Marché de Noël Solis 2025

Cartes de voeux
Cartes de voeux
Payez ce que vous pouvez

Lot de 3 cartes de voeux.
Images réalisées par Isabelle Billard (choriste Solis) à l'aquarelle.

Kit chocolat chaud guimauves
Kit chocolat chaud guimauves
Payez ce que vous pouvez

Préparation pour chocolat chaud (50g) et guimauves (25g) pour un moment réconfortant.

Biscuits de Noël
Biscuits de Noël
Payez ce que vous pouvez

Lot de 3 biscuits de Noël préparés en collaboration avec le Patro Villeray.

Décorations de Noël
Décorations de Noël
Payez ce que vous pouvez

Lot de 2 décorations de Noël

Réalisations au crochet par Marieke Rozendaal et Mélanie Sagniez (choristes Solis)

Réalisations en bois par Roberto Di Pietrantonio (choriste Solis)

Savon artisanal
Savon artisanal
Payez ce que vous pouvez

Lot de 2 savons artisanaux réalisés par Alicia Kolment.

Réalisations artisanales
Réalisations artisanales
Payez ce que vous pouvez

Réalisations en crochet et broderies artisanales. Les prix minimaux sont indiqués individuellement sur l'étiquette du produit.

