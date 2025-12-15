Marché de Noël Solis 2025

Offert par
Lot de 3 cartes de voeux.
Images réalisées par Isabelle Billard (choriste Solis) à l'aquarelle.
Préparation pour chocolat chaud (50g) et guimauves (25g) pour un moment réconfortant.
Lot de 3 biscuits de Noël préparés en collaboration avec le Patro Villeray.
Lot de 2 décorations de Noël
Réalisations au crochet par Marieke Rozendaal et Mélanie Sagniez (choristes Solis)
Réalisations en bois par Roberto Di Pietrantonio (choriste Solis)
Lot de 2 savons artisanaux réalisés par Alicia Kolment.
Réalisations en crochet et broderies artisanales. Les prix minimaux sont indiqués individuellement sur l'étiquette du produit.
