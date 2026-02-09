Paroisse Saint-Ephrem d'Upton

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Marché des récoltes d'Upton 2026

De base sans abri
45 $

Espace 10X10 plus table de 6 pieds inclus
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L'abri est obligatoire

0
De base avec abri
55 $

Espace 10X10 plus table de 6 pieds inclus
Nous vous louons un abri

L'abri est obligatoire

0
De base avec électricité
55 $

Espace 10X10 plus table de 6 pieds inclus plus électricité
Vous fournissez votre abri

L'abri est obligatoire

0
Toute inclus
60 $

Espace 10X10 plus table de 6 pieds inclus plus électricité
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