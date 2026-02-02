Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de Patrimoine 2026 (Mont-Laurier)

L'inscription inclut votre chandail de la marche, une collation et un billet de tirage (prix de présence).
Tous les marcheurs qui auront amassés 200$ et plus courent la chance de gagner un forfait d'une nuitée au Château Laurier à Québec!!
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!