MRC du Haut-Saint-François

Organisé par

MRC du Haut-Saint-François

À propos de cet événement

Marche/cours pour le Haut 2026 - 11e édition

257 Rte N #863

La Patrie, QC J0B 1Y0, Canada

1 km - Enfant (0-17 ans)
Gratuit

9 mai seulement - inscription sur place

1 km - parent accompagnateur
Gratuit

9 mai seulement - inscription sur place

1 km - 18 ans +
30 $

9 mai seulement - inscription sur place

3 km - Enfant (0-17 ans)
Gratuit

9 mai seulement - inscription sur place

3 km - 18 ans +
30 $

9 mai seulement - inscription sur place

5 km - Enfant (0-17 ans)
Gratuit

9 mai seulement - inscription sur place

5 km - 18 ans +
30 $

9 mai seulement - inscription sur place

10 km - Enfant (0-17 ans)
Gratuit

9 mai seulement - inscription sur place

10 km - 18 ans +
30 $

9 mai seulement - inscription sur place

Laissez-passer loisir pour accompagnateur
Gratuit

9 mai seulement - inscription sur place

Carte accompagnement loisir - Carte Accompagnement Loisir

MRC/CLD famille
20 $

Réservés aux invités des employés MRC/CLD Le Haut-Saint-François

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