Une Marilyn plus grande que nature signée Jimi James

Toile de Marilyn Monroe 4x5 – Œuvre originale de Jimi James item
Laissez-vous séduire par cette œuvre saisissante de l'artiste Jimi James, réalisée entièrement avec ses doigts, sans pinceaux. Cette toile grand format (4 x 5 pieds) capte toute la puissance et l’élégance intemporelle de l’icône Marilyn Monroe. Une pièce unique, vibrante et expressive, qui apportera une touche spectaculaire à tout espace.

