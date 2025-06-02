Une Marilyn plus grande que nature signée Jimi James

Laissez-vous séduire par cette œuvre saisissante de l'artiste Jimi James, réalisée entièrement avec ses doigts, sans pinceaux. Cette toile grand format (4 x 5 pieds) capte toute la puissance et l’élégance intemporelle de l’icône Marilyn Monroe. Une pièce unique, vibrante et expressive, qui apportera une touche spectaculaire à tout espace.

