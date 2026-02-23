Association Culturelle Péruvienne Brisas Del Norte

Association Culturelle Péruvienne Brisas Del Norte

Marinera Norteña - Laval

Paquete de 8 clases
190 $

Leticia adapta su enseñanza al nivel de cada alumno, fortaleciendo bases en principiantes y puliendo técnica y elegancia en niveles avanzados, para que todos progresen con confianza y seguridad.

Paquete de 16 clases
360 $

¿16 clases con 10% menos? 😏

Si, igual te vas a enamorar de la marinera… ¡mejor que sea con descuento! 💃🏻✨

Clase de prueba
25 $

Una clase de prueba puede ser el comienzo de algo increíble. ¿Te animas?


