Marinera Norteña y Tradicion - Laval

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Leticia adapta cada clase a la edad y etapa de aprendizaje de los niños, enseñando las bases de la marinera a través del juego y la imaginación, y ayudando a los más avanzados a mejorar su coordinación, técnica y expresión, para que todos crezcan con alegría, confianza y seguridad.
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