Tournoi Super Mario Kart Entraide 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Québec, QC G1R 5E9, Canada SALLE 221.01 au REZ-DE-CHAUSSÉE DU COMPLEXE G
Au maximum 5 personnes. Si le billet Inscription d'une équipe pour le Tournoi de Mario Kart n'est plus disponible, c'est que les 12 équipes sont déjà formées.
Je ne participerai pas au tournoi mais je souhaite commanditer une équipe!
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