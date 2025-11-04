Organisé par

Comité Entraide - MELCCFP

À propos de cet événement

Tournoi Super Mario Kart Entraide 2026

675 Bd René-Lévesque E

Québec, QC G1R 5E9, Canada SALLE 221.01 au REZ-DE-CHAUSSÉE DU COMPLEXE G

Inscription d'une équipe pour le Tournoi de Mario Kart
50 $

Au maximum 5 personnes. Si le billet Inscription d'une équipe pour le Tournoi de Mario Kart n'est plus disponible, c'est que les 12 équipes sont déjà formées.

Don 5$ (commandite d'une équipe)
5 $

Je ne participerai pas au tournoi mais je souhaite commanditer une équipe!

Don 10$ (commandite d'une équipe)
10 $

Je ne participerai pas au tournoi mais je souhaite commanditer une équipe!

Don autre (commandite d'une équipe)
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