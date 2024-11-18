Place du marché Novo au profit de Centraide

Donateur : Comité Centraide // Lieu : Bureau de Québec // Résumé : Découvrez les secrets pour bâtir une entreprise prospère et évolutive avec 'Maîtriser les habitudes de Rockefeller', un précieux ouvrage signé par le célèbre stratège d'affaires Verne Harnish. Ce guide captivant distille les principes intemporels qui ont propulsé John D. Rockefeller vers un succès incommensurable, les présentant dans un cadre moderne et concret, adapté aux entrepreneurs et aux leaders d'affaires d'aujourd'hui. Plongez dans des stratégies pratiques pour assurer une excellente cohésion d'équipe, des opérations commerciales rythmées, et la maîtrise des priorités cruciales qui favorisent une croissance exponentielle. Que vous soyez un cadre chevronné ou un fondateur de startup ambitieux, ce livre offre des outils inestimables pour optimiser votre parcours vers un succès durable et à long terme. Engagez-vous avec le plan éclairé de Harnish et transformez vos habitudes d'affaires en un véritable moteur d'efficacité et d'innovation.

Donateur : Comité Centraide // Lieu : Bureau de Québec // Résumé : Découvrez les secrets pour bâtir une entreprise prospère et évolutive avec 'Maîtriser les habitudes de Rockefeller', un précieux ouvrage signé par le célèbre stratège d'affaires Verne Harnish. Ce guide captivant distille les principes intemporels qui ont propulsé John D. Rockefeller vers un succès incommensurable, les présentant dans un cadre moderne et concret, adapté aux entrepreneurs et aux leaders d'affaires d'aujourd'hui. Plongez dans des stratégies pratiques pour assurer une excellente cohésion d'équipe, des opérations commerciales rythmées, et la maîtrise des priorités cruciales qui favorisent une croissance exponentielle. Que vous soyez un cadre chevronné ou un fondateur de startup ambitieux, ce livre offre des outils inestimables pour optimiser votre parcours vers un succès durable et à long terme. Engagez-vous avec le plan éclairé de Harnish et transformez vos habitudes d'affaires en un véritable moteur d'efficacité et d'innovation.

