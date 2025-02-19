Ce projet regroupe 5 maisons des jeunes afin de remplir les frigos partagés et les services d'entraide. Nous allons cuisiner une soupe et des brochettes de poulet. Le jeune doit porter des pantalons longs, avoir les cheveux attachés et ne porter aucun bijou. Le jeune doit également apporter des souliers d'intérieur.

Ce projet regroupe 5 maisons des jeunes afin de remplir les frigos partagés et les services d'entraide. Nous allons cuisiner une soupe et des brochettes de poulet. Le jeune doit porter des pantalons longs, avoir les cheveux attachés et ne porter aucun bijou. Le jeune doit également apporter des souliers d'intérieur.

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