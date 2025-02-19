Nous allons jouer 2 partie de 20 minutes au Lasertag à Lévis. Nous serons sur place pour une durée d'environ 1 h 30. Le jeune doit porter des vêtements de sports, des souliers fermés et apporter sa bouteille d'eau.
Nous allons jouer 2 partie de 20 minutes au Lasertag à Lévis. Nous serons sur place pour une durée d'environ 1 h 30. Le jeune doit porter des vêtements de sports, des souliers fermés et apporter sa bouteille d'eau.
Valcartier - 5 mars, 15 h à 21 h
35 $
Nous allons glisser en soirée au Village Vacances Valcartier.
Le jeune doit porter des vêtements d'extérieur et prévoir un souper ou de l'argent.
Nous allons glisser en soirée au Village Vacances Valcartier.
Le jeune doit porter des vêtements d'extérieur et prévoir un souper ou de l'argent.
Galeries de la Capitale - 7 mars, 14 h à 18 h
25 $
Nous allons passer l'après-midi au Méga parc des Galeries de la Capitale. Le jeune peut apporter de l'argent pour magasiner et/ou pour souper sur place.
Nous allons passer l'après-midi au Méga parc des Galeries de la Capitale. Le jeune peut apporter de l'argent pour magasiner et/ou pour souper sur place.
Escalade - 25 mars, 18 h à 21 h
15 $
Nous allons faire de l'escalade d'intérieur au centre d'escalade l'Accroché. Le jeune doit porter des vêtements de sport, des souliers d'intérieurs et apporter une bouteille d'eau.
Nous allons faire de l'escalade d'intérieur au centre d'escalade l'Accroché. Le jeune doit porter des vêtements de sport, des souliers d'intérieurs et apporter une bouteille d'eau.
Ados aux fourneaux - 28 mars, 11 h 30
Gratuit
Ce projet regroupe 5 maisons des jeunes afin de remplir les frigos partagés et les services d'entraide. Nous allons cuisiner une soupe et des brochettes de poulet. Le jeune doit porter des pantalons longs, avoir les cheveux attachés et ne porter aucun bijou. Le jeune doit également apporter des souliers d'intérieur.
Ce projet regroupe 5 maisons des jeunes afin de remplir les frigos partagés et les services d'entraide. Nous allons cuisiner une soupe et des brochettes de poulet. Le jeune doit porter des pantalons longs, avoir les cheveux attachés et ne porter aucun bijou. Le jeune doit également apporter des souliers d'intérieur.
Ajouter un don pour Maison des jeunes l'Aigle
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!