Mais c'est quoi le Pepperonage? Notre plus vieille tradition à ce jour! Nous allons dans le Vieux-Québec pour se promener sur la rue St-Jean, zieuté un peu les magasins et, surtout, les snacks qui se vendent. Après, on va à l'Hôtel Hilton pour se baigner dans leur piscine extérieure chauffée au sommet d'une de leurs tours. On a pas froid aux yeux, surtout avec une vue pareille! On termine avec de la pizza bien méritée après une grosse journée de même.