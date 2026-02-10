Organisé par
À propos de cet événement
On fait une soirée party PJ à la MDJ (cocooning, jeux, snacks, musique). On se couche MAX à 2 heures du matin et on se réveille le lendemain tranquillement pour préparer un vrai brunch du genre cabane à sucre.
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Visite de l'Aquarium de Québec en après-midi. On se prépare pour nos poissons d'avril :P
Nous allons patiner dans le sentier plein-air du Club Beaurivage à St-Apollinaire. Il est possible de louer des patins pour 6$.
Film au cinéma. Nous déciderons avec les jeunes quels films ils aimeraient aller voir.
Mais c'est quoi le Pepperonage? Notre plus vieille tradition à ce jour! Nous allons dans le Vieux-Québec pour se promener sur la rue St-Jean, zieuté un peu les magasins et, surtout, les snacks qui se vendent. Après, on va à l'Hôtel Hilton pour se baigner dans leur piscine extérieure chauffée au sommet d'une de leurs tours. On a pas froid aux yeux, surtout avec une vue pareille! On termine avec de la pizza bien méritée après une grosse journée de même.
Voici la deuxième édition du Talent à Revendre des MDJ de Chaudière-Appalaches. Venez encourager nos trois jeunes qui participent! Ça va être un bon 2h bien rempli de shows de toutes sortes.
On utilise le système Nimble qui est plus simple et plus rapide que le système D&D classique. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.
Comité où les jeunes peuvent exprimer leurs opinions sur la MDJ et décider entre eux des prochaines activités, cuisines et projets de la MDJ.
Pour les lifts de l'Érablière seulement.
On cuisine TOUSKI reste dans notre garde-manger. Bien, pas tout, tout, mais on apprend à être ingénieux avec ce qu'on a!
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Pour fêter les 5 ans de Jo avec nous, nous lui avons laissé choisir une activité, n'importe laquelle, qu'on allait mettre à notre horaire. C'est sans surprise qu'il a choisi le Wendy's! Les jeunes peuvent s'amener de l'argent ou payer avec leurs crédits MDJ.
Au menu ce mois-ci: Pâté chinois et biscuits aux pépites de chocolat!
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Nous avons la chance d'offrir un atelier d'argile pour débutants. On remercie Léa pour ses nombreux talents. Et si jamais vous faites des petites erreurs, no stress, Léa va Lé-arranger et ça va devenir des heureux accidents ;)
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Nous allons voir la dernière game de saison des Remparts au Vidéotron. Cerise sur le sundae : Alaclair Ensemble fait un show après le match pour célébrer la fin de saison! À ne pas manquer!
Nous retournons à l'Île d'Orléans pour visiter et animer un atelier pour des personnes âgées.
Belle cuisine pour la communauté. On apprend à cuisiner en grosses portions et on produit 100 plats à donner aux Frigos Partagés. Venez mêler l'utile à l'agréable!
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!