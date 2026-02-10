Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

Mars 2026

Dodo à la MDJ & Brunch - 2 mars @18h-12h ÉRAB item
Dodo à la MDJ & Brunch - 2 mars @18h-12h ÉRAB
Gratuit

On fait une soirée party PJ à la MDJ (cocooning, jeux, snacks, musique). On se couche MAX à 2 heures du matin et on se réveille le lendemain tranquillement pour préparer un vrai brunch du genre cabane à sucre.

LIFTS SORB: Dodo à la MDJ & Brunch - 2 mars @18h-12h item
LIFTS SORB: Dodo à la MDJ & Brunch - 2 mars @18h-12h
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Aquarium - 3 mars @13h-16h30 item
Aquarium - 3 mars @13h-16h30
7,50 $

Visite de l'Aquarium de Québec en après-midi. On se prépare pour nos poissons d'avril :P

Patinage en forêt - 4 mars @13h-16h item
Patinage en forêt - 4 mars @13h-16h
Gratuit

Nous allons patiner dans le sentier plein-air du Club Beaurivage à St-Apollinaire. Il est possible de louer des patins pour 6$.

Cinéma - 4 mars @18h-22h item
Cinéma - 4 mars @18h-22h
10 $

Film au cinéma. Nous déciderons avec les jeunes quels films ils aimeraient aller voir.

Pepperonage - 5 mars @13h-21h30 item
Pepperonage - 5 mars @13h-21h30
15 $

Mais c'est quoi le Pepperonage? Notre plus vieille tradition à ce jour! Nous allons dans le Vieux-Québec pour se promener sur la rue St-Jean, zieuté un peu les magasins et, surtout, les snacks qui se vendent. Après, on va à l'Hôtel Hilton pour se baigner dans leur piscine extérieure chauffée au sommet d'une de leurs tours. On a pas froid aux yeux, surtout avec une vue pareille! On termine avec de la pizza bien méritée après une grosse journée de même.

Talent à Revendre - 6 mars @17h45-23h item
Talent à Revendre - 6 mars @17h45-23h
Gratuit

Voici la deuxième édition du Talent à Revendre des MDJ de Chaudière-Appalaches. Venez encourager nos trois jeunes qui participent! Ça va être un bon 2h bien rempli de shows de toutes sortes.

Donjons & Dragons - 10 et 24 mars @18h30-20h30 SORB item
Donjons & Dragons - 10 et 24 mars @18h30-20h30 SORB
Gratuit

On utilise le système Nimble qui est plus simple et plus rapide que le système D&D classique. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.

Comité jeunes - 11 mars @18h30-19h30 SORB item
Comité jeunes - 11 mars @18h30-19h30 SORB
Gratuit

Comité où les jeunes peuvent exprimer leurs opinions sur la MDJ et décider entre eux des prochaines activités, cuisines et projets de la MDJ.

LIFTS ÉRAB: comité jeunes - 11 mars @17h45-21h15 item
LIFTS ÉRAB: comité jeunes - 11 mars @17h45-21h15
Gratuit

Pour les lifts de l'Érablière seulement.

Touski Cuisine - jeudi 12 mars @18h-21h ÉRAB item
Touski Cuisine - jeudi 12 mars @18h-21h ÉRAB
Gratuit

On cuisine TOUSKI reste dans notre garde-manger. Bien, pas tout, tout, mais on apprend à être ingénieux avec ce qu'on a!

LIFTS SORB: Touski Cuisine - 12 mars @17h45-21h15 item
LIFTS SORB: Touski Cuisine - 12 mars @17h45-21h15
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Wendy's - 17 mars @18h-21h item
Wendy's - 17 mars @18h-21h
Gratuit

Pour fêter les 5 ans de Jo avec nous, nous lui avons laissé choisir une activité, n'importe laquelle, qu'on allait mettre à notre horaire. C'est sans surprise qu'il a choisi le Wendy's! Les jeunes peuvent s'amener de l'argent ou payer avec leurs crédits MDJ.

Cuisine collective - 18 mars @17h30-21h15 ÉRAB item
Cuisine collective - 18 mars @17h30-21h15 ÉRAB
Gratuit

Au menu ce mois-ci: Pâté chinois et biscuits aux pépites de chocolat!

LIFTS SORB: cuisine collective - 18 mars @17h15-21h30 item
LIFTS SORB: cuisine collective - 18 mars @17h15-21h30
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

L'argile, c'est facile - 19 février @18h-21h ÉRAB item
L'argile, c'est facile - 19 février @18h-21h ÉRAB
Gratuit

Nous avons la chance d'offrir un atelier d'argile pour débutants. On remercie Léa pour ses nombreux talents. Et si jamais vous faites des petites erreurs, no stress, Léa va Lé-arranger et ça va devenir des heureux accidents ;)

LIFTS SORB: L'argile, c'est facile - 19 mars @17h45-21h15 item
LIFTS SORB: L'argile, c'est facile - 19 mars @17h45-21h15
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Remparts & show de Rap Québ - 20 mars @17h45-23h30 item
Remparts & show de Rap Québ - 20 mars @17h45-23h30
7,50 $

Nous allons voir la dernière game de saison des Remparts au Vidéotron. Cerise sur le sundae : Alaclair Ensemble fait un show après le match pour célébrer la fin de saison! À ne pas manquer!

Visite d'une RPA - 22 mars @12h-16h item
Visite d'une RPA - 22 mars @12h-16h
Gratuit

Nous retournons à l'Île d'Orléans pour visiter et animer un atelier pour des personnes âgées.

Ados aux Fourneaux - 27 mars @11h30-16h30 item
Ados aux Fourneaux - 27 mars @11h30-16h30
Gratuit

Belle cuisine pour la communauté. On apprend à cuisiner en grosses portions et on produit 100 plats à donner aux Frigos Partagés. Venez mêler l'utile à l'agréable!

