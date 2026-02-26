Organisé par

APAJ

À propos de cet événement

Maskoutain À Boutte

Transport Longueuil 27 mars 2026
25 $

25 $ par personne ( prix pour un autobus plein). Billet non remboursable. Le rassemblement est prévu à 10h au 900 Saint-Antoine.

Transport Québec 2 avril 2026
55 $

55 $ par personne ( prix pour un autobus plein). Billet non-remboursable. Le rassemblement est prévu à 7h30 au 900 Saint-Antoine.

Participation à la cellule locale
100 $

Selon le vote fait le 26 février en renconte de cellule pour l'achat de matériel.

Don pour le mouvement
Gratuit

Pour faire un don, il faut faire: ajouter un don pour APAJ

( Fiducie des Maskoutains). Cette contribution servira au mouvement, aux activités de mobilisation, et aux frais de la cellule.

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