Maskoutain À Boutte

À propos de cet événement
25 $ par personne ( prix pour un autobus plein). Billet non remboursable. Le rassemblement est prévu à 10h au 900 Saint-Antoine.
55 $ par personne ( prix pour un autobus plein). Billet non-remboursable. Le rassemblement est prévu à 7h30 au 900 Saint-Antoine.
Selon le vote fait le 26 février en renconte de cellule pour l'achat de matériel.
Pour faire un don, il faut faire: ajouter un don pour APAJ
( Fiducie des Maskoutains). Cette contribution servira au mouvement, aux activités de mobilisation, et aux frais de la cellule.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!