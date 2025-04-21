Masterclass estivale Impro Trois-Rivières

Louis-Étienne, de son surnom « Lesko », cumule plus de 20 ans d’expérience comme improvisateur. Des Scabs à la LIM, en passant par la LUITR, la LIVE (Victoriaville) et la Limonade (Montréal), Louis-Étienne se définit comme étant bon dans tout, mais meilleur dans rien. Désireux de toujours s’améliorer, il applique le principe kaizen dans sa pratique de l’improvisation comme dans la vie en général : viser des améliorations constantes jour après jour. Louis-Étienne est reconnu en Mauricie pour avoir lancé plusieurs projets dans la dernière décennie, que ce soit le Whomboozle – Impro, 5impros, la CLIQ et un concept à venir, PUNIS, en partenariat avec Impro Trois-Rivières. Il a aussi été (même si cela trahit son âge) le formateur de plusieurs joueurs actuellement actifs et influents en Mauricie. Comme coach, Louis-Étienne a acquis ses premières expériences avec les Scabs du Cégep de Trois-Rivières, puis à l’institut secondaire Keranna, à la LUITR et à l’Université du Troisième Âge. Après quelques années loin de l’enseignement, il revient donner quelques classes de maître cet été au Hérisson. Outre l’impro, Louis-Étienne aime la philosophie, les arts martiaux, la musique et l’art en général. Son CV montre quelqu’un qui vise toujours l’excellence - il a fait un postdoctorat à l'Université de Cambridge, quand même - mais il suffit de passer quelques secondes avec lui pour réaliser qu’il est surtout une personne simple qui aime l’authenticité. Une formule d’un de ses bons amis (Antoine Lacasse) résume assez bien son caractère : Louis-Étienne est (probablement) l’improvisateur le plus intelligent ET le plus imbécile de Trois-Rivières. Venez vous faire votre propre avis dans le cadre de ses formations 🙂 !

Louis-Étienne, de son surnom « Lesko », cumule plus de 20 ans d’expérience comme improvisateur. Des Scabs à la LIM, en passant par la LUITR, la LIVE (Victoriaville) et la Limonade (Montréal), Louis-Étienne se définit comme étant bon dans tout, mais meilleur dans rien. Désireux de toujours s’améliorer, il applique le principe kaizen dans sa pratique de l’improvisation comme dans la vie en général : viser des améliorations constantes jour après jour. Louis-Étienne est reconnu en Mauricie pour avoir lancé plusieurs projets dans la dernière décennie, que ce soit le Whomboozle – Impro, 5impros, la CLIQ et un concept à venir, PUNIS, en partenariat avec Impro Trois-Rivières. Il a aussi été (même si cela trahit son âge) le formateur de plusieurs joueurs actuellement actifs et influents en Mauricie. Comme coach, Louis-Étienne a acquis ses premières expériences avec les Scabs du Cégep de Trois-Rivières, puis à l’institut secondaire Keranna, à la LUITR et à l’Université du Troisième Âge. Après quelques années loin de l’enseignement, il revient donner quelques classes de maître cet été au Hérisson. Outre l’impro, Louis-Étienne aime la philosophie, les arts martiaux, la musique et l’art en général. Son CV montre quelqu’un qui vise toujours l’excellence - il a fait un postdoctorat à l'Université de Cambridge, quand même - mais il suffit de passer quelques secondes avec lui pour réaliser qu’il est surtout une personne simple qui aime l’authenticité. Une formule d’un de ses bons amis (Antoine Lacasse) résume assez bien son caractère : Louis-Étienne est (probablement) l’improvisateur le plus intelligent ET le plus imbécile de Trois-Rivières. Venez vous faire votre propre avis dans le cadre de ses formations 🙂 !

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