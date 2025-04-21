Masterclass estivale Impro Trois-Rivières

Masterclass Louis-Étienne Villeneuve - 27 juillet - 19h
30 $
Louis-Étienne, de son surnom « Lesko », cumule plus de 20 ans d’expérience comme improvisateur. Des Scabs à la LIM, en passant par la LUITR, la LIVE (Victoriaville) et la Limonade (Montréal), Louis-Étienne se définit comme étant bon dans tout, mais meilleur dans rien. Désireux de toujours s’améliorer, il applique le principe kaizen dans sa pratique de l’improvisation comme dans la vie en général : viser des améliorations constantes jour après jour.
Louis-Étienne est reconnu en Mauricie pour avoir lancé plusieurs projets dans la dernière décennie, que ce soit le Whomboozle – Impro, 5impros, la CLIQ et un concept à venir, PUNIS, en partenariat avec Impro Trois-Rivières. Il a aussi été (même si cela trahit son âge) le formateur de plusieurs joueurs actuellement actifs et influents en Mauricie. Comme coach, Louis-Étienne a acquis ses premières expériences avec les Scabs du Cégep de Trois-Rivières, puis à l’institut secondaire Keranna, à la LUITR et à l’Université du Troisième Âge. Après quelques années loin de l’enseignement, il revient donner quelques classes de maître cet été au Hérisson.
Outre l’impro, Louis-Étienne aime la philosophie, les arts martiaux, la musique et l’art en général. Son CV montre quelqu’un qui vise toujours l’excellence - il a fait un postdoctorat à l'Université de Cambridge, quand même - mais il suffit de passer quelques secondes avec lui pour réaliser qu’il est surtout une personne simple qui aime l’authenticité. Une formule d’un de ses bons amis (Antoine Lacasse) résume assez bien son caractère : Louis-Étienne est (probablement) l’improvisateur le plus intelligent ET le plus imbécile de Trois-Rivières. Venez vous faire votre propre avis dans le cadre de ses formations 🙂 !
Louis-Étienne, de son surnom « Lesko », cumule plus de 20 ans d’expérience comme improvisateur. Des Scabs à la LIM, en passant par la LUITR, la LIVE (Victoriaville) et la Limonade (Montréal), Louis-Étienne se définit comme étant bon dans tout, mais meilleur dans rien. Désireux de toujours s’améliorer, il applique le principe kaizen dans sa pratique de l’improvisation comme dans la vie en général : viser des améliorations constantes jour après jour.
Louis-Étienne est reconnu en Mauricie pour avoir lancé plusieurs projets dans la dernière décennie, que ce soit le Whomboozle – Impro, 5impros, la CLIQ et un concept à venir, PUNIS, en partenariat avec Impro Trois-Rivières. Il a aussi été (même si cela trahit son âge) le formateur de plusieurs joueurs actuellement actifs et influents en Mauricie. Comme coach, Louis-Étienne a acquis ses premières expériences avec les Scabs du Cégep de Trois-Rivières, puis à l’institut secondaire Keranna, à la LUITR et à l’Université du Troisième Âge. Après quelques années loin de l’enseignement, il revient donner quelques classes de maître cet été au Hérisson.
Outre l’impro, Louis-Étienne aime la philosophie, les arts martiaux, la musique et l’art en général. Son CV montre quelqu’un qui vise toujours l’excellence - il a fait un postdoctorat à l'Université de Cambridge, quand même - mais il suffit de passer quelques secondes avec lui pour réaliser qu’il est surtout une personne simple qui aime l’authenticité. Une formule d’un de ses bons amis (Antoine Lacasse) résume assez bien son caractère : Louis-Étienne est (probablement) l’improvisateur le plus intelligent ET le plus imbécile de Trois-Rivières. Venez vous faire votre propre avis dans le cadre de ses formations 🙂 !
Masterclass Antoine Lacasse - 3 août - 19h
30 $
L’enthousiasme : un moteur pour ton jeu d’impro
En impro, on entend souvent qu’il faut dire « oui ». Mais qu’est-ce que ça veut vraiment dire, dire oui? Et comment réagir aux propositions qui nous inspirent moins ou qui sortent de notre zone de confort?
Dans cette masterclass, on va explorer le rôle de l’enthousiasme dans le jeu improvisé. Pas juste comme une posture positive, mais comme une vraie force de création. L’enthousiasme aide à bâtir des histoires, à donner de l’élan aux scènes, et surtout, à créer un espace de jeu plus stimulant pour tout le monde.
À travers des exercices concrets et une approche ludique, tu vas découvrir comment accueillir les idées avec curiosité, comment t’investir pleinement dans ce qui se présente, et comment cette attitude peut transformer ton expérience sur scène. Même une proposition qui semble banale peut devenir riche si on y embarque avec cœur.
Que tu sois en début de parcours ou que tu pratiques l’impro depuis un bout, viens plonger dans une approche du jeu qui mise sur le plaisir, la confiance et la complicité. L’enthousiasme, c’est peut-être plus puissant que tu penses!
L’enthousiasme : un moteur pour ton jeu d’impro
En impro, on entend souvent qu’il faut dire « oui ». Mais qu’est-ce que ça veut vraiment dire, dire oui? Et comment réagir aux propositions qui nous inspirent moins ou qui sortent de notre zone de confort?
Dans cette masterclass, on va explorer le rôle de l’enthousiasme dans le jeu improvisé. Pas juste comme une posture positive, mais comme une vraie force de création. L’enthousiasme aide à bâtir des histoires, à donner de l’élan aux scènes, et surtout, à créer un espace de jeu plus stimulant pour tout le monde.
À travers des exercices concrets et une approche ludique, tu vas découvrir comment accueillir les idées avec curiosité, comment t’investir pleinement dans ce qui se présente, et comment cette attitude peut transformer ton expérience sur scène. Même une proposition qui semble banale peut devenir riche si on y embarque avec cœur.
Que tu sois en début de parcours ou que tu pratiques l’impro depuis un bout, viens plonger dans une approche du jeu qui mise sur le plaisir, la confiance et la complicité. L’enthousiasme, c’est peut-être plus puissant que tu penses!
Masterclass de Jocelyn Garneau - 10 août- 19h
30 $
Quand la catégorie "Bruitée" ou "Mimée" arrive dans un match d'impro, la plupart des interprètes soupirent de découragement, ou leurs yeux deviennent tout ronds, par peur. Moi, je souris : ce sont mes contraintes préférées! Mais il faut les apprivoiser!
C'est ce que je vous propose de faire dans un contexte sans jugement et sécuritaire. Le but de la formation sera dans un premier temps de se donner quelques principes de base pour adopter un jeu physique efficace, qui passe aussi par un bruitage efficace. Dans un deuxième temps, on testera plusieurs formules différentes de l'impro sans parole, des cadres que vous pourrez remobiliser sur scène, devant public.
La formation s'articulera autour de quelques exercices courts, puis autour de l'apprentissage par l'expérimentation. Vous serez donc appelé à bouger et jouer beaucoup durant la formation. Moi, je commenterai ce que vous faites dans le but de vous aiguiller vers la réussite, du mieux que je peux!
Quand la catégorie "Bruitée" ou "Mimée" arrive dans un match d'impro, la plupart des interprètes soupirent de découragement, ou leurs yeux deviennent tout ronds, par peur. Moi, je souris : ce sont mes contraintes préférées! Mais il faut les apprivoiser!
C'est ce que je vous propose de faire dans un contexte sans jugement et sécuritaire. Le but de la formation sera dans un premier temps de se donner quelques principes de base pour adopter un jeu physique efficace, qui passe aussi par un bruitage efficace. Dans un deuxième temps, on testera plusieurs formules différentes de l'impro sans parole, des cadres que vous pourrez remobiliser sur scène, devant public.
La formation s'articulera autour de quelques exercices courts, puis autour de l'apprentissage par l'expérimentation. Vous serez donc appelé à bouger et jouer beaucoup durant la formation. Moi, je commenterai ce que vous faites dans le but de vous aiguiller vers la réussite, du mieux que je peux!
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