Match bénéfice - Les Anciens Canadiens

Pour les 13 ans et plus. Vivez un match inoubliable avec les Anciens Canadiens de Montréal!
Billet VIP
100 $
Seulement 25 billets disponibles! Installez-vous derrière l’équipe des Anciens Canadiens et profitez d’une expérience exclusive comprenant : 🍺 1 bière gratuite 🤝 Service personnalisé pendant le match – si vous avez besoin de quelque chose, notre équipe s’en occupe pour vous!
Billet Enfant
20 $
Pour les 6 à 12 ans. Venez vivre toute l’énergie du match des Anciens Canadiens de Montréal!
Billet gratuit 0-5 ans
Gratuit
Entrée gratuite pour les tout-petits! IMPORTANT! Billet obligatoire pour les 5 ans et moins!
Ajouter un don pour Maison Libella
$
