CMS

Organisé par

CMS

À propos de cet événement

Match Canadiens vs Flyers mardi 4 novembre

1909 Av. des Canadiens-de-Montréal

Montréal, QC H3B 2S2, Canada

Première vague
65 $

Le billet comporte l'accès au match dans la section 309 ainsi qu'une consommation à boire de votre choix, le tout d'une valeur de 85.00$.

Deuxième vague
68 $

Le billet comporte l'accès au match dans la section 309 ainsi qu'une consommation à boire de votre choix, le tout d'une valeur de 85.00$.

Dernière chance
70 $

Plus que quelques billets! Dépêchez-vous!

Le billet comporte l'accès au match dans la section 309 ainsi qu'une consommation à boire de votre choix, le tout d'une valeur de 85.00$.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!