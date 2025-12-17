Club Social Qué-Mont inc.

Organisé par

Club Social Qué-Mont inc.

Match des Remparts de Québec - Mirebec

Centre Vidéotron

250 Bd Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1L 5A7, Canada

Membre
23 $

Accès prioritaire, places réservées et zones exclusives.

Invité
28 $

Enfant (13 à 17 ans)
10 $

Enfant (6 à 12 ans)
8 $

Enfant (2 à 5 ans)
3 $

Enfant ( moins de 2 ans)
Gratuit

Administrateur
Gratuit

Invité administrateur
Gratuit

Invité Roxana Hulea
36 $
Invité Nancy Sanschagrin
36 $
Invité Réal Quesnel
36 $

