Fédération québécoise d'ultimate

Organisé par

Fédération québécoise d'ultimate

À propos de cet événement

Match Projet Azur 2026

1000 Av. Émile-Journault

Montréal, QC H2M 2E7, Canada

Prévente
15,99 $
Disponible jusqu'au 1 août

Réserve ta place dès maintenant !
*Taxes incluses *Quantité limitée

Adulte
24,99 $

*Taxes incluses

Étudiant·e
18,99 $

Carte étudiante requise à l'entrée
*Taxes incluses

Jeune (5-12 ans)
8,49 $

Enfant de 5 à 12 ans.
*Taxes incluses

Enfant 0-4 ans
Gratuit

Gratuit pour les enfants de 4 ans et moins

Famille
56,99 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

2 billets «adulte» et 2 billets «enfant»
*Taxes incluses

Amène ta gang!
94,95 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets

5 billets pour adultes au prix étudiant.
*Taxes incluses

Amène ton équipe!
189,90 $
C'est un billet de groupe, il inclut 11 billets

Total de 11 billets (10 billets pour adultes au prix étudiant + 1 billet gratuit)
* Les chandails de match sont encouragés! *
-Taxes incluses-

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