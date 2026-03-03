Match Projet Azur 2026

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Carte étudiante requise à l'entrée
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Enfant de 5 à 12 ans.
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Gratuit pour les enfants de 4 ans et moins
2 billets «adulte» et 2 billets «enfant»
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5 billets pour adultes au prix étudiant.
*Taxes incluses
Total de 11 billets (10 billets pour adultes au prix étudiant + 1 billet gratuit)
* Les chandails de match sont encouragés! *
-Taxes incluses-
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