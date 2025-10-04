<span>Mathurin Family Foundation X H2C / La Classique Head2Core</span>

Rejoignez-nous au célèbre virage en épingle à cheveux de l' emblématique Circuit de F1 au Parc Jean-Drapeau (à quelques minutes de la station de métro Jean-Drapeau) pour la course des 1K enfants! 🏃‍♂️🏃‍♀️

📅 Départ de la course : 11h15 précises

🎽 Chaque participant reçoit : un t-shirt de participant & une médaille de finisher 🏅

Après la course, profitez de la nourriture, des boissons et bien plus encore disponible dans le Village Head2Core! 💙

La MFF remboursera les frais à la fin de la course.



