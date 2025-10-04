<span>Mathurin Family Foundation X H2C / La Classique Head2Core</span>

Organisé par
À propos de cet événement
Rejoignez-nous au célèbre virage en épingle à cheveux de l' emblématique Circuit de F1 au Parc Jean-Drapeau (à quelques minutes de la station de métro Jean-Drapeau) pour la course des 1K enfants! 🏃♂️🏃♀️
📅 Départ de la course : 11h15 précises
🎽 Chaque participant reçoit : un t-shirt de participant & une médaille de finisher 🏅
Après la course, profitez de la nourriture, des boissons et bien plus encore disponible dans le Village Head2Core! 💙
La MFF remboursera les frais à la fin de la course.
Relevez le défi de 5K sur l' emblématique Circuit de F1 au Parc Jean-Drapeau (à quelques minutes de la station de métro Jean-Drapeau)! 🏃♂️🏃♀️
📅 Départ de la course : 10h15 précises
🎽 Chaque participant reçoit : un t-shirt de participant & une médaille de finisher 🏅
Après avoir franchi la ligne d'arrivée, profitez de la nourriture, des boissons et bien plus encore au Village Head2Core! 💙
La MFF remboursera les frais à la fin de la course
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!