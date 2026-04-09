Matinée familiale de connexion à la nature

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À propos de cet événement
Prix de base familial pour les membres du comité.
Activité gratuite pour les enfants
Contribution minimale pour les non-membres d'Accès-Nature et contribution extra pour soutenir les activités du comité.
Contribution extra pour soutenir les activités du comité
Nous souhaitons offrir des ateliers accessibles à toutes et tous. Il nous fera plaisir de vous accueillir gratuitement si le coût de l'atelier est un frein à votre participation.
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