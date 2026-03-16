McMEL Tournoi de Golf 2026

À propos de cet événement
Ronde de golf, déjeuner continental et cocktail dinatoire
Ronde de golf, déjeuner continental et cocktail dinatoire pour 4 personnes
Participation au cocktail dinatoire en soirée.
Votre logo affiché sur le bloc de départ.
Votre logo avec tente et animation sur le trou
Visibilité maximale sur le trou signature
Votre logo sur toutes les voiturettes de golf
Votre logo sur toutes les tables
Soyez le commanditaire du concours de putting
Profitez d'une visibilité privilégiée en fin de journée
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