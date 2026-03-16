Domaine du Jeune Saule

Organisé par

Domaine du Jeune Saule

À propos de cet événement

McMEL Tournoi de Golf 2026

2075 Côte de Terrebonne

Terrebonne, QC J6Y 1H6, Canada

Tournoi de golf MCMEL - Billet individuel
300 $

Ronde de golf, déjeuner continental et cocktail dinatoire

Tournoi de golf MCMEL - Quatuor
1 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Ronde de golf, déjeuner continental et cocktail dinatoire pour 4 personnes

Cocktail Dinatoire
70 $

Participation au cocktail dinatoire en soirée.

Commandite - Parrainage d'un trou
600 $

Votre logo affiché sur le bloc de départ.

Commandite - Tente avec animation
1 300 $

Votre logo avec tente et animation sur le trou

Commandite - Animation 18e trou
2 000 $

Visibilité maximale sur le trou signature

Commandite - Parrainage des voiturettes de golf
3 500 $

Votre logo sur toutes les voiturettes de golf

Commandite du petit-déjeuner
3 000 $

Votre logo sur toutes les tables

Commandite du concours de putting
500 $

Soyez le commanditaire du concours de putting

Commandite du cocktail dinatoire
3 000 $

Profitez d'une visibilité privilégiée en fin de journée

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