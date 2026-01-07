MDJ Relâche 2 au 6 mars 2025

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À propos de cet événement
Heures d'ouvertures : 9H à 17H
AM : Olympiades (9H30)
MIDI : Pizza Gratuite (12H, il faut participer aux olympiades pour avoir la pizz)
PM : Jeux extérieurs (13H30)
Réservé au 5e et 6e années
(9H-13H)
Nous allons patiner sur la patinoire du Lac-Beauport !
Assure toi d'amener des vêtements chauds tes patins,
CASQUE OBLIGATOIRE.
Départ à 9H30 retour au + tard à 13H00.
Il n'y a plus de place à l'activité ? Inscrivez votre jeune ici pour réserver votre place sur la liste d'attente.
Réservé aux 5e et 6e années
(13H-17H)
Amène ton pyj ou tes vêtements confortables, on fourni le reste !
On reste cozy à la MDJ avec du popcorn un film et du chocolat chaud !
(9H-13H)
On fait une mosaïque géante !
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On va au Isaute ! Oublie pas tes bas Isaute si tu les as !
Départ à 13H retour au plus tard à 17H.
Temps de saut : 2H
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Début : 9H30
On met la main à la pâte et on se fait un brunch de groupe !
Pour manger il faut participer à la préparation et au nettoyage !
Bon appétit !
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Laser Tag Ste-Foy
Départ 13H15
Retour 17H
Amène ton linge de sport et tes souliers d'intérieur pour courir
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On va au Bora Parc !
Départ 9H15
Retour 17H
Amène toi ton maillot, tes sandales, ta serviette ainsi que ton linge de rechange !
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