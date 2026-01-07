Maison des jeunes le Cabanon de Lac-Beauport

Organisé par

Maison des jeunes le Cabanon de Lac-Beauport

À propos de cet événement

MDJ Relâche 2 au 6 mars 2025

52 Ch. du Village

Lac-Beauport, QC G3B 1R2, Canada

LUNDI 2 MARS Olympiades + Pizza + jeu extérieur item
LUNDI 2 MARS Olympiades + Pizza + jeu extérieur
Gratuit

Heures d'ouvertures : 9H à 17H

AM : Olympiades (9H30)

MIDI : Pizza Gratuite (12H, il faut participer aux olympiades pour avoir la pizz)

PM : Jeux extérieurs (13H30)

MARDI 3 MARS AM RÉSERVÉ aux 5e +6e Patin au Lac-Beauport item
MARDI 3 MARS AM RÉSERVÉ aux 5e +6e Patin au Lac-Beauport
Gratuit

Réservé au 5e et 6e années

(9H-13H)

Nous allons patiner sur la patinoire du Lac-Beauport !

Assure toi d'amener des vêtements chauds tes patins,

CASQUE OBLIGATOIRE.

Départ à 9H30 retour au + tard à 13H00.

LISTE D'ATTENTE Patin au Lac-Beauport item
LISTE D'ATTENTE Patin au Lac-Beauport
Gratuit

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MARDI 3 MARS PM RÉSERVÉ aux 5e + 6e / Pyj + film item
MARDI 3 MARS PM RÉSERVÉ aux 5e + 6e / Pyj + film
Gratuit

Réservé aux 5e et 6e années

(13H-17H)

Amène ton pyj ou tes vêtements confortables, on fourni le reste !

On reste cozy à la MDJ avec du popcorn un film et du chocolat chaud !

MERCREDI 4 MARS AM (9H-13H) Mosaïque Géante item
MERCREDI 4 MARS AM (9H-13H) Mosaïque Géante
Gratuit

(9H-13H)

On fait une mosaïque géante !

LISTE D'ATTENTE Mosaïque Géante item
LISTE D'ATTENTE Mosaïque Géante
Gratuit

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MERCREDI 4 MARS PM (13H-17H) ISAUTE item
MERCREDI 4 MARS PM (13H-17H) ISAUTE
45 $

On va au Isaute ! Oublie pas tes bas Isaute si tu les as !

Départ à 13H retour au plus tard à 17H.

Temps de saut : 2H

LISTE D'ATTENTE ISAUTE item
LISTE D'ATTENTE ISAUTE
Gratuit

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JEUDI 5 MARS AM (9H à 13H) Brunch à la MDJ item
JEUDI 5 MARS AM (9H à 13H) Brunch à la MDJ
Gratuit

Début : 9H30

On met la main à la pâte et on se fait un brunch de groupe !

Pour manger il faut participer à la préparation et au nettoyage !

Bon appétit !

LISTE D'ATTENTE Brunch à la MDJ item
LISTE D'ATTENTE Brunch à la MDJ
Gratuit

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JEUDI 5 MARS PM (13H-17H) Laser Tag item
JEUDI 5 MARS PM (13H-17H) Laser Tag
25 $

Laser Tag Ste-Foy

Départ 13H15

Retour 17H

Amène ton linge de sport et tes souliers d'intérieur pour courir

LISTE D'ATTENTE Laser Tag item
LISTE D'ATTENTE Laser Tag
Gratuit

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Vendredi 6 MARS BORA PARC item
Vendredi 6 MARS BORA PARC
65 $

On va au Bora Parc !

Départ 9H15

Retour 17H

Amène toi ton maillot, tes sandales, ta serviette ainsi que ton linge de rechange !

LISTE D'ATTENTE BORA PARC item
LISTE D'ATTENTE BORA PARC
Gratuit

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