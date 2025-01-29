eventClosed

MDJ Relâche 3 au 6 mars 2025

52 Ch. du Village

Lac-Beauport, QC G3B 1R2, Canada

LUNDI 3 MARS Glissade Village Vacance Valcartier
LUNDI 3 MARS Glissade Village Vacance Valcartier
CA$40
Départ de la MDJ à 9h15, retour pour 17h au plus tard. Prévoir un lunch froid ou de l'argent pour manger sur place. Amener vêtements chauds. En cas de pluie nous allons au Bora Parc.
MARDI 4 MARS AM (9H-13H) Patin/Hockey derrière l'école
MARDI 4 MARS AM (9H-13H) Patin/Hockey derrière l'école
free
JOURNÉE RELÈVE 10-12 ans SEULEMENT Nous allons patiner/jouer au Hockey sur les patinoire derrière l'école Montagnac bâtiment du lac. Vous devez amener vos propres patins, nous avons des bâtons/pucks à prêter, mais amenez le vôtre si vous voulez.
MARDI 4 MARS PM (13H-17H) Peinture ton pot de fleur
MARDI 4 MARS PM (13H-17H) Peinture ton pot de fleur
free
JOURNÉE RELÈVE 10-12 ans SEULEMENT La MDJ fourni gratuitement des pots en terre cuite et de la peinture. Vous êtes invité(e)s à venir peindre votre pot à ramener chez vous par la suite !
MERCREDI 5 MARS AM (9H-13H) Aroma Spa
MERCREDI 5 MARS AM (9H-13H) Aroma Spa
CA$25
Nous allons au Aroma spa départ à 9h15 de la MDJ Prévoir maillot de bain, sandales, tuque, sac en plastique pour son maillot mouillé par la suite ! Retour à la MDJ vers 12:30.
MERCREDI 5 MARS PM (13H-17H) Pyj + film + popcorn à la MDJ
MERCREDI 5 MARS PM (13H-17H) Pyj + film + popcorn à la MDJ
free
PM cinéma à la MDJ (on fourni le popcorn) ! Vous êtes invité(e)s à porter votre pyjama confortable préféré on va être relax !
MERCREDI 5 MARS SOIR (17H-21H) Soirée 13 ans +
MERCREDI 5 MARS SOIR (17H-21H) Soirée 13 ans +
free
On réserve la MDJ aux 13 ans et + ce soir ! On va décider ce qu'on fait avec ceux qui sont là ! Pour les plus jeunes on se revoit le lendemain !
JEUDI 6 MARS AM (9h-13H) Brunch à la MDJ
JEUDI 6 MARS AM (9h-13H) Brunch à la MDJ
free
On se fait à bruncher tout le monde ensemble à la MDJ ! On commence à 9:30 à cuisiner ! Si tu veux manger tu dois participer à la cuisine/ramassage ;)
JEUDI 6 MARS PM (13h-17H) Délire escalade
JEUDI 6 MARS PM (13h-17H) Délire escalade
CA$25
On va grimper au centre Délire Escalade de Pierre-Bertrand. Amène toi du linge de sport confortable et du linge de rechange pour être au chaud à l'allez et au retour !

