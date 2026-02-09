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Mécénat - À LA DEMANDE GÉNÉRALE - 3 mai 2026

Mécène d'honneur item
Mécène d'honneur
1 000 $

Devenez notre mécène d'honneur, à partir de 1000$ (vous pouvez bonifier votre don au bas de cette page):

● Mention au programme (page NOS GÉNÉREUX MÉCÈNES);
- REÇU POUR FIN D'IMPÔTS;
- LOGO dans le programme (si entreprise);
● Lien vers site WEB (le cas échéant);

● Mention《mécène d'honneur》avec photo à la 2e page du programme;

● TABLE RÉSERVÉE AVEC 4 PLACES et 4 consommations.

● SVP nous envoyer les images à utiliser en format JPEG, le nom et le lien web (le cas échèant) à publier à l'adresse indiquée dans le courriel de confirmation d'achat avant le 25 avril 2026.

Grands mécènes item
Grands mécènes
500 $

Devenez grand mécène à partir de 500$ (vous pouvez bonifier votre don au bas de cette page)

● Mention au programme (page NOS GÉNÉREUX MÉCÈNES);

● REÇU POUR FIN D'IMPÔTS;

● LOGO dans le programme (si entreprise);

● Lien vers site WEB;

●2 places réservées et 2 consommations.


● SVP nous envoyer les images à utiliser en format JPEG, le nom et le lien web (le cas échèant) à publier à l'adresse indiquée dans le courriel de confirmation d'achat avant le 25 avril 2026.

Mécènes item
Mécènes
200 $

Devenez mécène à partir de 200$ (vous pouvez bonifier votre don au bas de cette page):

● Mention au programme (page NOS GÉNÉREUX MÉCÈNES);

● REÇU POUR FIN D'IMPÔTS;

● LIEN WEB dans le programme;

● LOGO dans le programme (si entreprise).


● SVP nous envoyer les images à utiliser en format JPEG, le nom et le lien web (le cas échèant) à publier à l'adresse indiquée dans le courriel de confirmation d'achat avant le 25 avril 2026.

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Grands donateurs
100 $

Devenez grand donateur à partir de 100$ (vous pouvez bonifier votre don au bas de cette page):

● Mention au programme (page NOS GÉNÉREUX MÉCÈNES);

● REÇU POUR FIN D'IMPÔTS;


● SVP nous envoyer le nom à publier à l'adresse indiquée dans le courriel de confirmation d'achat avant le 25 avril 2026.

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Donateurs
50 $

Devenez donateur à partir de 50$ (vous pouvez bonifier votre don au bas de cette page):

● Mention au programme (page NOS GÉNÉREUX MÉCÈNES);

● REÇU POUR FIN D'IMPÔTS.


● SVP nous envoyer le nom à publier à l'adresse indiquée dans le courriel de confirmation d'achat avant le 25 avril 2026.

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