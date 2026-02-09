Mécénat - À LA DEMANDE GÉNÉRALE - 3 mai 2026

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● Mention au programme (page NOS GÉNÉREUX MÉCÈNES);



● REÇU POUR FIN D'IMPÔTS;



● LOGO dans le programme (si entreprise);



● Lien vers site WEB;



●2 places réservées et 2 consommations.





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