Mécénat - À LA DEMANDE GÉNÉRALE - 3 mai 2026

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Devenez notre mécène d'honneur, à partir de 1000$ (vous pouvez bonifier votre don au bas de cette page):
● Mention au programme (page NOS GÉNÉREUX MÉCÈNES);
- REÇU POUR FIN D'IMPÔTS;
- LOGO dans le programme (si entreprise);
● Lien vers site WEB (le cas échéant);
● Mention《mécène d'honneur》avec photo à la 2e page du programme;
● TABLE RÉSERVÉE AVEC 4 PLACES et 4 consommations.
● SVP nous envoyer les images à utiliser en format JPEG, le nom et le lien web (le cas échèant) à publier à l'adresse indiquée dans le courriel de confirmation d'achat avant le 25 avril 2026.
Devenez grand mécène à partir de 500$ (vous pouvez bonifier votre don au bas de cette page)
● Mention au programme (page NOS GÉNÉREUX MÉCÈNES);
● REÇU POUR FIN D'IMPÔTS;
● LOGO dans le programme (si entreprise);
● Lien vers site WEB;
●2 places réservées et 2 consommations.
● SVP nous envoyer les images à utiliser en format JPEG, le nom et le lien web (le cas échèant) à publier à l'adresse indiquée dans le courriel de confirmation d'achat avant le 25 avril 2026.
Devenez mécène à partir de 200$ (vous pouvez bonifier votre don au bas de cette page):
● Mention au programme (page NOS GÉNÉREUX MÉCÈNES);
● REÇU POUR FIN D'IMPÔTS;
● LIEN WEB dans le programme;
● LOGO dans le programme (si entreprise).
● SVP nous envoyer les images à utiliser en format JPEG, le nom et le lien web (le cas échèant) à publier à l'adresse indiquée dans le courriel de confirmation d'achat avant le 25 avril 2026.
Devenez grand donateur à partir de 100$ (vous pouvez bonifier votre don au bas de cette page):
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● REÇU POUR FIN D'IMPÔTS;
● SVP nous envoyer le nom à publier à l'adresse indiquée dans le courriel de confirmation d'achat avant le 25 avril 2026.
Devenez donateur à partir de 50$ (vous pouvez bonifier votre don au bas de cette page):
● Mention au programme (page NOS GÉNÉREUX MÉCÈNES);
● REÇU POUR FIN D'IMPÔTS.
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