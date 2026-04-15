Club La Missisquoise Inc.

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À propos de cet événement

Méchoui festif à la Missisquoise!

25 Rue Missisquoi

Eastman, QC J0E 1P0, Canada

Billet MEMBRE
50 $
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60 $

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Billets ENFANT de 12 ans et moins
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