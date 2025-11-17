Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

Organisé par

Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

À propos de cet événement

MEDCHALET 2026

533 QC-315

Montpellier, QC J0V 1M0, Canada

Chambre pour 4 (4 places LIT)
690 $

Chaque chambre indique le nombre EXACT de personnes qu’elle peut accueillir :
🛏️ Lit = une personne dans un lit
⛺ Camping = une personne au sol (tu dois apporter ton matelas de sol / lit de camp)


En plus de l’hébergement, chaque billet comprend :

· Un déjeuner chaque matin pour bien commencer la journée

· Un souper chic samedi soir

· Des petites surprises que vous découvrirez une fois sur place


N.B. : Les chambres seront assignées aléatoirement dans le chalet.

Chambre pour 2 (2 places LIT)
350 $

Chambre pour 4 (2 places LIT+ 2 places CAMPING)
660 $

Chambre de 6 (6 places LIT)
990 $

Chambre de 6 (4 places LIT + 2 places CAMPING)
962 $

Chambre de 8 (6 places LIT + 2 places CAMPING)
1 246 $

Chambre pour 2 (2 places LIT) - PETIT CHALET
350 $

Chambre pour 4 (2 places LIT+ 2 places CAMP.) - PETIT CHALET
660 $

Chambre de 4 (4 places LIT) - PETIT CHALET
690 $

Chambre pour 5 (5 lits)
870 $

