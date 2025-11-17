MEDCHALET 2026

Chaque chambre indique le nombre EXACT de personnes qu’elle peut accueillir :

🛏️ Lit = une personne dans un lit

⛺ Camping = une personne au sol (tu dois apporter ton matelas de sol / lit de camp)





En plus de l’hébergement, chaque billet comprend :

· Un déjeuner chaque matin pour bien commencer la journée

· Un souper chic samedi soir

· Des petites surprises que vous découvrirez une fois sur place





N.B. : Les chambres seront assignées aléatoirement dans le chalet.