MEDCHALET 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Chaque chambre indique le nombre EXACT de personnes qu’elle peut accueillir :
🛏️ Lit = une personne dans un lit
⛺ Camping = une personne au sol (tu dois apporter ton matelas de sol / lit de camp)
En plus de l’hébergement, chaque billet comprend :
· Un déjeuner chaque matin pour bien commencer la journée
· Un souper chic samedi soir
· Des petites surprises que vous découvrirez une fois sur place
N.B. : Les chambres seront assignées aléatoirement dans le chalet.
Chaque chambre indique le nombre EXACT de personnes qu’elle peut accueillir :
🛏️ Lit = une personne dans un lit
⛺ Camping = une personne au sol (tu dois apporter ton matelas de sol / lit de camp)
En plus de l’hébergement, chaque billet comprend :
· Un déjeuner chaque matin pour bien commencer la journée
· Un souper chic samedi soir
· Des petites surprises que vous découvrirez une fois sur place
N.B. : Les chambres seront assignées aléatoirement dans le chalet.
Chaque chambre indique le nombre EXACT de personnes qu’elle peut accueillir :
🛏️ Lit = une personne dans un lit
⛺ Camping = une personne au sol (tu dois apporter ton matelas de sol / lit de camp)
En plus de l’hébergement, chaque billet comprend :
· Un déjeuner chaque matin pour bien commencer la journée
· Un souper chic samedi soir
· Des petites surprises que vous découvrirez une fois sur place
N.B. : Les chambres seront assignées aléatoirement dans le chalet.
Chaque chambre indique le nombre EXACT de personnes qu’elle peut accueillir :
🛏️ Lit = une personne dans un lit
⛺ Camping = une personne au sol (tu dois apporter ton matelas de sol / lit de camp)
En plus de l’hébergement, chaque billet comprend :
· Un déjeuner chaque matin pour bien commencer la journée
· Un souper chic samedi soir
· Des petites surprises que vous découvrirez une fois sur place
N.B. : Les chambres seront assignées aléatoirement dans le chalet.
Chaque chambre indique le nombre EXACT de personnes qu’elle peut accueillir :
🛏️ Lit = une personne dans un lit
⛺ Camping = une personne au sol (tu dois apporter ton matelas de sol / lit de camp)
En plus de l’hébergement, chaque billet comprend :
· Un déjeuner chaque matin pour bien commencer la journée
· Un souper chic samedi soir
· Des petites surprises que vous découvrirez une fois sur place
N.B. : Les chambres seront assignées aléatoirement dans le chalet.
Chaque chambre indique le nombre EXACT de personnes qu’elle peut accueillir :
🛏️ Lit = une personne dans un lit
⛺ Camping = une personne au sol (tu dois apporter ton matelas de sol / lit de camp)
En plus de l’hébergement, chaque billet comprend :
· Un déjeuner chaque matin pour bien commencer la journée
· Un souper chic samedi soir
· Des petites surprises que vous découvrirez une fois sur place
N.B. : Les chambres seront assignées aléatoirement dans le chalet.
Chaque chambre indique le nombre EXACT de personnes qu’elle peut accueillir :
🛏️ Lit = une personne dans un lit
⛺ Camping = une personne au sol (tu dois apporter ton matelas de sol / lit de camp)
En plus de l’hébergement, chaque billet comprend :
· Un déjeuner chaque matin pour bien commencer la journée
· Un souper chic samedi soir
· Des petites surprises que vous découvrirez une fois sur place
N.B. : Les chambres seront assignées aléatoirement dans le chalet.
Chaque chambre indique le nombre EXACT de personnes qu’elle peut accueillir :
🛏️ Lit = une personne dans un lit
⛺ Camping = une personne au sol (tu dois apporter ton matelas de sol / lit de camp)
En plus de l’hébergement, chaque billet comprend :
· Un déjeuner chaque matin pour bien commencer la journée
· Un souper chic samedi soir
· Des petites surprises que vous découvrirez une fois sur place
N.B. : Les chambres seront assignées aléatoirement dans le chalet.
Chaque chambre indique le nombre EXACT de personnes qu’elle peut accueillir :
🛏️ Lit = une personne dans un lit
⛺ Camping = une personne au sol (tu dois apporter ton matelas de sol / lit de camp)
En plus de l’hébergement, chaque billet comprend :
· Un déjeuner chaque matin pour bien commencer la journée
· Un souper chic samedi soir
· Des petites surprises que vous découvrirez une fois sur place
N.B. : Les chambres seront assignées aléatoirement dans le chalet.
Chaque chambre indique le nombre EXACT de personnes qu’elle peut accueillir :
🛏️ Lit = une personne dans un lit
⛺ Camping = une personne au sol (tu dois apporter ton matelas de sol / lit de camp)
En plus de l’hébergement, chaque billet comprend :
· Un déjeuner chaque matin pour bien commencer la journée
· Un souper chic samedi soir
· Des petites surprises que vous découvrirez une fois sur place
N.B. : Les chambres seront assignées aléatoirement dans le chalet.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!