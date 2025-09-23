VENTE GÉNÉRALE - MedGames 2026

Organisé par
À propos de cet événement
PRIX TAXES INCLUSES
2 nuits à l'hôtel 4 étoiles, 5 repas, transport, accès aux sports, accès aux soirées, sac de bienvenue, cadeaux exclusifs !!
PRIX TAXES INCLUSES
UNIQUEMENT POUR ÉTUDIANTS AYANT CAMPUS À MONTRÉAL OU LONGUEUIL: 5 repas, accès aux sports, accès aux soirées, sac de bienvenue
Étudiants ayant campus à Montréal ou Longueuil: UdeM médecine, UdeM médecine dentaire, UdeM optométrie, McGill médecine, McGill médecine dentaire et UdeS campus Montérégie
Votre campus de provenance sera vérifié lors de la remise des billets.
PRIX TAXES INCLUSES
UNIQUEMENT POUR EXTERNES OU RÉSIDENTS: accès aux deux partys
Votre année d'étude sera vérifié lors de la remise des billets.
PRIX TAXES INCLUSES
1x shooter de votre choix (alcool ou pas)
Valide pour les deux soirées
PRIX TAXES INCLUSES
1x cocktail de ton choix (alcool ou pas)
Valide pour les deux soirées.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!