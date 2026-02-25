Fondation MUMAQ (Fondation du Musée des maîtres et artisans du Québec)

Organisé par

Fondation MUMAQ (Fondation du Musée des maîtres et artisans du Québec)

À propos de cet événement

Méditer avec l’art – Une expérience immersive au MUMAQ

615 Av. Sainte-Croix

Saint-Laurent, QC H4L 3X6, Canada

Admission générale
25 $

Profitez d'une séance de méditation guidée au MUMAQ, animée par Vincent Arseneau,guide-animateur de pleine conscience et historien de l'art.

*** Le billet inclut l'entrée privilège au Musée, la séance de méditation, un service de thé.

Admission Ami du Musée (*reçu d'impôt de 50$)
75 $

Profitez d'une séance de méditation guidée au MUMAQ, animée par Vincent Arseneau,guide-animateur de pleine conscience et historien de l'art.

*** Le billet inclut l'entrée privilège au Musée, la séance de méditation, un service de thé, un reçu pour fins d'impôt de 50$, inscription sur nos listes d'invitations à des activités exclusives.

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