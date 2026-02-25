Méditer avec l’art – Une expérience immersive au MUMAQ

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À propos de cet événement
Profitez d'une séance de méditation guidée au MUMAQ, animée par Vincent Arseneau,guide-animateur de pleine conscience et historien de l'art.
*** Le billet inclut l'entrée privilège au Musée, la séance de méditation, un service de thé.
Profitez d'une séance de méditation guidée au MUMAQ, animée par Vincent Arseneau,guide-animateur de pleine conscience et historien de l'art.
*** Le billet inclut l'entrée privilège au Musée, la séance de méditation, un service de thé, un reçu pour fins d'impôt de 50$, inscription sur nos listes d'invitations à des activités exclusives.
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