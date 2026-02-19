Temiskaming Art Gallery

Temiskaming Art Gallery

Melissa - 2026 March Break JAC

400 Ferguson Ave

Haileybury, ON P0J 1K0, Canada

17 - 19 mars (semaine complète)
75 $

Mardi

-Matin-

Relief en plâtre Spring Awakening

-Après-midi-

Pots en argile

Feuillage en perles

Fleurs en cure-pipe


Mercredi

-Matin-

Sculptures géantes en papier mâché représentant des fleurs ou des aliments

-Après-midi-

Fabrication de porte-clés

Perlage


Jeudi

-Matin-

Capteurs de soleil

-Après-midi-

Mini tapisserie en perles


L'enfant doit avoir terminé la 1re année

