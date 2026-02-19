Melissa - 2026 March Break JAC

Organisé par
À propos de cet événement
Mardi
-Matin-
Relief en plâtre Spring Awakening
-Après-midi-
Pots en argile
Feuillage en perles
Fleurs en cure-pipe
Mercredi
-Matin-
Sculptures géantes en papier mâché représentant des fleurs ou des aliments
-Après-midi-
Fabrication de porte-clés
Perlage
Jeudi
-Matin-
Capteurs de soleil
-Après-midi-
Mini tapisserie en perles
L'enfant doit avoir terminé la 1re année
$
