Ami
10 $

Renouvellement annuel le: 1 août

En tant qu'ami du Bethlehem Centre, vous soutiendrez notre mission de rester un espace de rassemblement sacré tout en restant étroitement lié à notre communauté.


Vos avantages incluent :

  • Droits de vote à la Assemblée générale annuelle
  • Un abonnement à notre bulletin d'information
Compagnon
100 $

Renouvellement annuel le: 1 août

En tant que Compagnon du Bethlehem Centre, vous profiterez de tous les avantages de l'Amitié, ainsi que d'opportunités supplémentaires pour approfondir votre connexion avec notre communauté.


Vos avantages incluent :

  • Droits de vote à la Assemblée générale annuelle
  • Un abonnement à notre bulletin d'information
  • Une invitation à la Journée du Compagnon avec des conférenciers de premier plan
  • Une réduction de 10% sur les achats en boutique
