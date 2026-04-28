Membership 2026-2027

À propos des adhésions
Valide jusqu'au 31 mai
5$ | Valide jusqu’au 31 mai 2027
Droit de participer aux activités de la Corporation.
Droit d'assister et de voter aux assemblées des membres.
Éligible comme administratrice.
*Sous acceptation du conseil d'administration.
Valide jusqu'au 30 mai
Gratuit | Valide jusqu’au 31 mai 2027
Droit de participer aux activités de la Corporation
Droit d'assister et de voter aux assemblées des membres.
*Sous condition d’être présentement utilisatrice ou d’avoir utilisé par le passé les services de La Bouée Régionale
*Sous acceptation du conseil d'administration.
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