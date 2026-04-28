La Bouée Régionale

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À propos des adhésions

Membership 2026-2027

Adhésion individuelle
5 $

Valide jusqu'au 31 mai

5$ | Valide jusqu’au 31 mai 2027

Droit de participer aux activités de la Corporation.

Droit d'assister et de voter aux assemblées des membres.

Éligible comme administratrice.

*Sous acceptation du conseil d'administration.

Adhésion utilisatrice des services
Gratuit

Valide jusqu'au 30 mai

Gratuit | Valide jusqu’au 31 mai 2027

Droit de participer aux activités de la Corporation

Droit d'assister et de voter aux assemblées des membres.

*Sous condition d’être présentement utilisatrice ou d’avoir utilisé par le passé les services de La Bouée Régionale

*Sous acceptation du conseil d'administration.

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