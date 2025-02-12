Membership annuel individuel 2025

Professionnel·les des milieux de la santé et de l'éducation Professionnel·les des municipalités, MRC, Ministères, organismes publics et sociétés d'état Professionnel·les des PME/ Grandes entreprises/secteur privé *** Ce membership est uniquement valide à partir du 28 mai jusqu'au 31 décembre 2025.

Professionnel·les des milieux de la santé et de l'éducation Professionnel·les des municipalités, MRC, Ministères, organismes publics et sociétés d'état Professionnel·les des PME/ Grandes entreprises/secteur privé *** Ce membership est uniquement valide à partir du 28 mai jusqu'au 31 décembre 2025.

Plus de détails...