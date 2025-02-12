Réseau québécois pour l'équité, la diversité et l'inclusion (RQEDI)
Membership annuel individuel 2025
Membership RQEDI (volet professionnel·les)
350 $
Renouvellement annuel le: 1 février
Ce membership (prix préférentiel forum) est pour:
Professionnel·les des milieux de la santé et de l'éducation
Professionnel·les des municipalités, MRC, Ministères, organismes publics et sociétés d'état
Professionnel·les des PME/ Grandes entreprises/secteur privé
Consultance
Ce membership (prix préférentiel forum) est pour:
Professionnel·les des milieux de la santé et de l'éducation
Professionnel·les des municipalités, MRC, Ministères, organismes publics et sociétés d'état
Professionnel·les des PME/ Grandes entreprises/secteur privé
Consultance
Membership RQEDI (volet OBNL et communautaire)
200 $
Renouvellement annuel le: 1 février
Ce membership (prix préférentiel forum) est pour :
Professionnel·les du milieu OBNL et communautaire
Ce membership (prix préférentiel forum) est pour :
Professionnel·les du milieu OBNL et communautaire
Membership RQEDI (volet étudiant·e TEMPS PLEIN)
75 $
Renouvellement annuel le: 1 février
Ce membership (prix préférentiel forum) est pour:
Étudiant·es à TEMPS PLEIN
Une pièce de justification devra être envoyée à [email protected]
Ce membership (prix préférentiel forum) est pour:
Étudiant·es à TEMPS PLEIN
Une pièce de justification devra être envoyée à [email protected]
Membership fin mai- décembre 2025 ( professionnel·les)
175 $
Valide pour un an
Professionnel·les des milieux de la santé et de l'éducation
Professionnel·les des municipalités, MRC, Ministères, organismes publics et sociétés d'état
Professionnel·les des PME/ Grandes entreprises/secteur privé
*** Ce membership est uniquement valide à partir du 28 mai jusqu'au 31 décembre 2025.
Professionnel·les des milieux de la santé et de l'éducation
Professionnel·les des municipalités, MRC, Ministères, organismes publics et sociétés d'état
Professionnel·les des PME/ Grandes entreprises/secteur privé
*** Ce membership est uniquement valide à partir du 28 mai jusqu'au 31 décembre 2025.
Membership fin mai-décembre 2025 (OBNL et communautaire)
100 $
Valide pour un an
Ce membership (prix préférentiel forum) est pour :
Professionnel·les du milieu OBNL et communautaire
*** Ce membership est uniquement valide à partir du 28 mai jusqu'au 31 décembre 2025.
Ce membership (prix préférentiel forum) est pour :
Professionnel·les du milieu OBNL et communautaire
*** Ce membership est uniquement valide à partir du 28 mai jusqu'au 31 décembre 2025.
Membership fin mai-décembre 2025 (étudiant·e TEMPS PLEIN)
50 $
Valide pour un an
Ce membership (prix préférentiel forum) est pour:
Étudiant·es à TEMPS PLEIN
*** Ce membership est uniquement valide à partir du 28 mai jusqu'au 31 décembre 2025.
Une pièce de justification devra être envoyée à [email protected]
Ce membership (prix préférentiel forum) est pour:
Étudiant·es à TEMPS PLEIN
*** Ce membership est uniquement valide à partir du 28 mai jusqu'au 31 décembre 2025.
Une pièce de justification devra être envoyée à [email protected]
Ajouter un don pour Réseau québécois pour l'équité, la diversité et l'inclusion (RQEDI)
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!