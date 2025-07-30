Membership Chez Praxède, espace collectif multifonctionnel de Brompton

💰 30 $ / an

Une formule accessible pour les personnes aînées ou étudiantes qui souhaitent participer à la vie du lieu tout en bénéficiant de tous les avantages membres. Être membre, c’est :

• Voir et choisir en premier : invitations prioritaires via notre infolettre + réservations anticipées pour les activités populaires.

• Payer moins : rabais sur événements/ateliers et 10 % sur les locations.

• Agir avec nous : droit de vote, rejoindre le C.A., proposer ou coorganiser des activités.

• Être vu·e : carte personnalisée, ton nom (si tu veux) sur notre mur, et une rencontre exclusive annuelle.

• Recevoir : un sac de bienvenue à l’effigie de Praxède + chances dans les tirages réservés.

• Faire vivre un lieu unique : Chez Praxède est un emblème vivant de mémoire, de rencontre et d’avenir partagé — et tu en es une partie active.