Membership Chez Praxède, espace collectif multifonctionnel de Brompton

Aîné (60 +) et étudiant (18+)
CA$30

Une formule accessible pour les personnes aînées ou étudiantes qui souhaitent participer à la vie du lieu tout en bénéficiant de tous les avantages membres. Être membre, c’est :

• Voir et choisir en premier : invitations prioritaires via notre infolettre + réservations anticipées pour les activités populaires.

• Payer moins : rabais sur événements/ateliers et 10 % sur les locations.

• Agir avec nous : droit de vote, rejoindre le C.A., proposer ou coorganiser des activités.

• Être vu·e : carte personnalisée, ton nom (si tu veux) sur notre mur, et une rencontre exclusive annuelle.

• Recevoir : un sac de bienvenue à l’effigie de Praxède + chances dans les tirages réservés.

• Faire vivre un lieu unique : Chez Praxède est un emblème vivant de mémoire, de rencontre et d’avenir partagé — et tu en es une partie active.

Adulte résident de Sherbrooke
CA$35

Pensée pour les citoyennes et citoyens de Sherbrooke qui veulent soutenir un projet local fort, profiter de tarifs avantageux et s’impliquer dans leur communauté.

Être membre, c'est :

• Voir et choisir en premier : invitations prioritaires via notre infolettre + réservations anticipées pour les activités populaires.

• Payer moins : rabais sur événements/ateliers et 10 % sur les locations.

• Agir avec nous : droit de vote, rejoindre le C.A., proposer ou coorganiser des activités.

• Être vu·e : carte personnalisée, ton nom (si tu veux) sur notre mur, et une rencontre exclusive annuelle.

• Recevoir : un sac de bienvenue à l’effigie de Praxède + chances dans les tirages réservés.

• Faire vivre un lieu unique : Chez Praxède est un emblème vivant de mémoire, de rencontre et d’avenir partagé — et tu en es une partie active.

Hors Sherbrooke
CA$40

Ouvert à toute personne de 18 ans et plus vivant à l’extérieur de Sherbrooke, qui souhaite s’associer à un lieu vibrant de création et de mémoire.

Être membre, c'est :

• Voir et choisir en premier : invitations prioritaires via notre infolettre + réservations anticipées pour les activités populaires.

• Payer moins : rabais sur événements/ateliers et 10 % sur les locations.

• Agir avec nous : droit de vote, rejoindre le C.A., proposer ou coorganiser des activités.

• Être vu·e : carte personnalisée, ton nom (si tu veux) sur notre mur, et une rencontre exclusive annuelle.

• Recevoir : un sac de bienvenue à l’effigie de Praxède + chances dans les tirages réservés.

• Faire vivre un lieu unique : Chez Praxède est un emblème vivant de mémoire, de rencontre et d’avenir partagé — et tu en es une partie active.

Entreprise
CA$100

Toute personne morale (entreprise) intéressée par les buts et activités de l'organisme pour devenir membre en se conformant au conditions suivantes :

  • Avoir des objectifs compatibles avec ceux de l’organisme et pouvoir y contribuer;
    • Entreprise : 100$
    • Avoir un intérêt dans l’existence et le développement d’un espace collectif multifonctionnel à Brompton;
  • Avoir son siège social préférablement situé à Sherbrooke;
  • Désigner une personne physique pour la représenter et voter aux assemblées des membres de l’organisme;
  • Satisfaire à toute autre condition que peut décréter le conseil d’administration pour voie de règlement.
OBNL
CA$50

Toute personne morale (OBNL) intéressée par les buts et activités de l'organisme pour devenir membre en se conformant au conditions suivantes :

  • Avoir des objectifs compatibles avec ceux de l’organisme et pouvoir y contribuer;
    • Entreprise : 100$
    • Avoir un intérêt dans l’existence et le développement d’un espace collectif multifonctionnel à Brompton;
  • Avoir son siège social préférablement situé à Sherbrooke;
  • Désigner une personne physique pour la représenter et voter aux assemblées des membres de l’organisme;
  • Satisfaire à toute autre condition que peut décréter le conseil d’administration pour voie de règlement.
