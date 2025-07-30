Membership Chez Praxède, espace collectif multifonctionnel de Brompton

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
💰 30 $ / an
Une formule accessible pour les personnes aînées ou étudiantes qui souhaitent participer à la vie du lieu tout en bénéficiant de tous les avantages membres. Être membre, c’est :
• Voir et choisir en premier : invitations prioritaires via notre infolettre + réservations anticipées pour les activités populaires.
• Payer moins : rabais sur événements/ateliers et 10 % sur les locations.
• Agir avec nous : droit de vote, rejoindre le C.A., proposer ou coorganiser des activités.
• Être vu·e : carte personnalisée, ton nom (si tu veux) sur notre mur, et une rencontre exclusive annuelle.
• Recevoir : un sac de bienvenue à l’effigie de Praxède + chances dans les tirages réservés.
• Faire vivre un lieu unique : Chez Praxède est un emblème vivant de mémoire, de rencontre et d’avenir partagé — et tu en es une partie active.
💰 35 $ / an
Pensée pour les citoyennes et citoyens de Sherbrooke qui veulent soutenir un projet local fort, profiter de tarifs avantageux et s’impliquer dans leur communauté.
Être membre, c’est :
Ouvert à toute personne de 18 ans et plus vivant à l’extérieur de Sherbrooke, qui souhaite s’associer à un lieu vibrant de création et de mémoire.
Être membre, c’est :
Toute personne morale (entreprise) intéressée par les buts et activités de l'organisme pour devenir membre en se conformant au conditions suivantes :
Toute personne morale (OBNL) intéressée par les buts et activités de l'organisme pour devenir membre en se conformant au conditions suivantes :
$
