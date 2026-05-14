Membership - Collectif Territoire

Offert par
À propos des adhésions
Valide jusqu'au 16 juillet 2027
Faire partie du Collectif, c’est contribuer à une vision commune et soutenir des projets porteurs pour notre milieu.
Valide jusqu'au 16 juillet 2027
Une façon concrète pour les entreprises et organisations de démontrer leur engagement envers le territoire et sa vitalité.
Valide jusqu'au 16 juillet 2027
Pour les jeunes de 18 ans et moins - ne donne pas le droit de vote aux assemblées.
Une adhésion gratuite pour permettre aux jeunes de découvrir leur territoire, participer à des activités et faire partie de l’aventure.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!