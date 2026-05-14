Membership - Collectif Territoire

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Une façon concrète pour les entreprises et organisations de démontrer leur engagement envers le territoire et sa vitalité.

Membre relève
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Pour les jeunes de 18 ans et moins - ne donne pas le droit de vote aux assemblées.


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