Membership - RCAAQ

Adhésion valide du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026





Vous pouvez vous prévaloir de la « clause de soutien » si vous ne vous qualifiez pas pour la catégorie « membre actif » et que vous rencontrez un ou plusieurs des critères suivants :

votre organisme n’est pas soutenu au fonctionnement ou opère avec un budget de moins de 100 000$ par année ET est en situation de démarrage, de restructuration majeure ou dans toute autre situation entraînant un désavantage ou une fragilité organisationnelle et financière;

votre organisme fait partie d’un groupe sous-représenté* ET est en situation de démarrage, de restructuration majeure ou dans toute autre situation entraînant un désavantage ou une fragilité organisationnelle et financière.

* Les groupes désignés comprennent les artistes de diverses cultures, les artistes racisé·es, de la diversité capacitaire, des communautés 2SLGBTQIA+ , des communautés autochtones et la relève.