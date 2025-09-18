Membership - RCAAQ

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Adhésion valide du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Adhésion valide du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Adhésion valide du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Adhésion valide du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Adhésion valide du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Adhésion valide du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Adhésion valide du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026
Vous pouvez vous prévaloir de la « clause de soutien » si vous ne vous qualifiez pas pour la catégorie « membre actif » et que vous rencontrez un ou plusieurs des critères suivants :
* Les groupes désignés comprennent les artistes de diverses cultures, les artistes racisé·es, de la diversité capacitaire, des communautés 2SLGBTQIA+ , des communautés autochtones et la relève.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing