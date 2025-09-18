Membership - RCAAQ

Membre actif - entre 0$ et 100K $
CA$100

Adhésion valide du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026

Membre actif - entre 101K $ et 200K $
CA$275

Adhésion valide du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026

Membre actif - entre 201K $ et 300K $
CA$375

Adhésion valide du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026

Membre actif - entre 301K $ et 400K $
CA$450

Adhésion valide du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026

Membre actif - 401K $ et plus
CA$500

Adhésion valide du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026

Membre affilié - Cotisation régulière
CA$220

Adhésion valide du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026

Membre affilié - Clause de soutien
CA$110

Adhésion valide du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026


Vous pouvez vous prévaloir de la « clause de soutien » si vous ne vous qualifiez pas pour la catégorie « membre actif » et que vous rencontrez un ou plusieurs des critères suivants :

  • votre organisme n’est pas soutenu au fonctionnement ou opère avec un budget de moins de 100 000$ par année ET est en situation de démarrage, de restructuration majeure ou dans toute autre situation entraînant un désavantage ou une fragilité organisationnelle et financière;
  • votre organisme fait partie d’un groupe sous-représenté* ET est en situation de démarrage, de restructuration majeure ou dans toute autre situation entraînant un désavantage ou une fragilité organisationnelle et financière.

* Les groupes désignés comprennent les artistes de diverses cultures, les artistes racisé·es, de la diversité capacitaire, des communautés 2SLGBTQIA+ , des communautés autochtones et la relève.

