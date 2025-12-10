Membership Slasheuses - Membre Propulseur

Les membres propulseurs sont des experts et ambassadeurs qui offrent de leur temps, de leur expertise ou de leur réseau pour soutenir la mission des Slasheuses. Ils contribuent à des projets spéciaux et jouent un rôle actif dans l’essor de l’organisme.



Ce membership inclut une reconnaissance officielle et engage la membre à respecter le code d’éthique ainsi que le Guide du membre propulseur.