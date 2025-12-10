Membership Slasheuses - Membre Propulseur

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À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 1 avril
Pas d'expiration
Les membres propulseurs sont des experts et ambassadeurs qui offrent de leur temps, de leur expertise ou de leur réseau pour soutenir la mission des Slasheuses. Ils contribuent à des projets spéciaux et jouent un rôle actif dans l’essor de l’organisme.
Ce membership inclut une reconnaissance officielle et engage la membre à respecter le code d’éthique ainsi que le Guide du membre propulseur.
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