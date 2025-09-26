Membrariat 2025 - Société nationale du Québec à Laval (SNQ Laval)

Membre INDIVIDUEL - 1 an
CA$10

Membrariat pour un individu, renouvelable au 30 octobre de chaque année.

Membre INDIVIDUEL - à vie
CA$40

Membrariat pour un individu valide à vie.

Membre CORPORATIF - 1 an
CA$20

Membrariat pour un organisme, une institution, une association ou une entreprise, renouvelable au 30 octobre de chaque année.

Membre CORPORATIF - à vie
CA$60

Membrariat pour un organisme, une institution, une association ou une entreprise valide à vie.

