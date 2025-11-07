Association régionale de loisir pour personnes handicapées du Centre-du-Québec

Offert par

Association régionale de loisir pour personnes handicapées du Centre-du-Québec

À propos des adhésions

Membrariat 2025/2026 - ARLPHCQ

Catégorie I - Membre ACTIF
75 $

Renouvellement annuel le: 30 juin à UTC−4

Catégorie I : Membre actif
Les organismes offrant des services de loisir ou des activités récréatives pour les personnes handicapées au Centre-du-Québec. Ces services ou activités sont essentiellement offerts pour les personnes handicapées.

Catégorie II - Membre de soutien
75 $

Renouvellement annuel le: 30 juin à UTC−4

Catégorie II : Membre de soutien
Les organismes, municipalités, villes, centres communautaires ou membres de la société civile soutenant le loisir pour personnes handicapées au Centre-du-Québec, dont la raison d’être n’est pas le loisir pour personnes handicapées, mais qui s’en préoccupent.

Catégorie III - Membre individuel
25 $

Renouvellement annuel le: 30 juin à UTC−4

Catégorie III : Membre individuel
Tout individu intéressé personnellement ou professionnellement au développement du loisir des personnes handicapées au Centre-du-Québec.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!