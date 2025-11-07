Membrariat 2025/2026 - ARLPHCQ

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À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 30 juin à UTC−4
Catégorie I : Membre actif
Les organismes offrant des services de loisir ou des activités récréatives pour les personnes handicapées au Centre-du-Québec. Ces services ou activités sont essentiellement offerts pour les personnes handicapées.
Renouvellement annuel le: 30 juin à UTC−4
Catégorie II : Membre de soutien
Les organismes, municipalités, villes, centres communautaires ou membres de la société civile soutenant le loisir pour personnes handicapées au Centre-du-Québec, dont la raison d’être n’est pas le loisir pour personnes handicapées, mais qui s’en préoccupent.
Renouvellement annuel le: 30 juin à UTC−4
Catégorie III : Membre individuel
Tout individu intéressé personnellement ou professionnellement au développement du loisir des personnes handicapées au Centre-du-Québec.
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