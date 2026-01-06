Membrariat 2026 du Centre des auteurs dramatiques (CEAD)

CHOIX DE PAIEMENT EN DEUX FOIS --

Ceci comprend une partie de l'adhésion pour l'année 2026.

Le reste (70 CAD) devra être envoyé par virement bancaire ou par interac le 12 avril 2026 au plus tard pour que votre membrariat reste actif.

Une fois le deuxième paiement réceptionné, un reçu pour le deuxième paiement vous sera envoyé par courriel.